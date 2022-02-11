 Ответственный гемблинг и профилактические меры против игровой зависимости

Ежегодно Всемирный центр по борьбе с зависимостью от азартных игр публикует актуальные данные о пристрастии к азартным играм. В текущем ежегоднике по зависимостям перечислены все известные аддиктивные расстройства. В дополнение к алкоголю, никотину и наркотикам, также перечисляется количество патологически больных азартных игроков.

Многие люди надеются на крупный выигрыш в азартных клубах, вроде Elslots, Космолот, СлотоКинг и прочих. Напротив, частые азартные игры в онлайн казино Украины почти всегда приводят к немалым денежным потерям. Тогда шаг к проблемам с азартными играми часто оказывается неблизким.

Фото: Elslots

Профилактические меры против игровой зависимости

Азартные игры не являются чуждыми для большинства украинцев. Многие игроки уже поддались искушению, участвовали в лотерее или хотели выиграть деньги в онлайн казино Украины. Каждый четвертый украинец принимал участие в азартных играх, и лишь небольшая часть из них страдает от игровой зависимости. Всего 0,31 процента населения страдают патологической зависимостью от азартных игр.

Число зависимых от азартных игр снижается по всему миру. Одной из причин этого является расширение предложения консультаций и помощи пострадавшим людям. Контактные лица часто занимаются волонтерской деятельностью в области ответственного гемблинга. Профилактические меры и кампании способствуют тому, что все меньше людей недооценивают опасность игровой зависимости.

Опасности, связанные с игровой зависимостью

Азартные игры могут вызывать зависимость, а дети и подростки особенно подвержены игровой зависимости. Общий риск возникновения игровой зависимости зависит как от потенциала риска игры, так и от индивидуальных обстоятельств конкретного человека. Новые игры в казино в лучших казино для игроков имеют гораздо меньший потенциал риска, чем, например, ставки на спортивные события или игровые автоматы.

Наибольшему риску возникновения игровой зависимости подвержены люди, которые верят, что могут повлиять на исход азартной игры. Исход игры зависит от случайности — все азартные игроки должны знать об этом факте. Те, кто считает, что может компенсировать первоначальные потери, играя в догонялки, находятся на прямом пути к игровой зависимости. Пострадавшим игрокам следует обратиться в консультационный центр и воспользоваться профилактическими мерами.

Игровая зависимость — признанная болезнь

Долгое время опасности азартных игр уделялось мало внимания. Только после появления в Интернете бесчисленных предложений, таких как онлайн-казино с бесплатными вращениями без депозита, внимание общественности было привлечено к этой теме.

С 2001 года зависимость от азартных игр является признанным во всем мире заболеванием. Для тех, кто пострадал, это признание принесло множество преимуществ. Они могут воспользоваться услугами терапии и консультирования, которые частично или полностью финансируются компаниями медицинского страхования.

Признаки зависимости

Хотя очевидных симптомов или физических признаков игровой зависимости нет, как и в случае других видов зависимости, таких как наркотическая или алкогольная, есть несколько тревожных сигналов, сигнализирующих о наличии проблемы:3

Ощущение необходимости скрытно играть в азартные игры.

чувство кайфа или возбуждения от крупных ставок;

использование азартных игр как способа убежать от жизненных проблем;

играете в азартные игры даже при отсутствии денег и накапливаете долги;

наличие семьи и друзей, которые беспокоятся о ваших азартных играх;

продолжаете играть, несмотря на последствия.

В чем разница между ответственными и проблемными азартными играми?

Ответственный подход к азартным играм — это использование азартных игр ради удовольствия и развлечения. Азартные игры могут стать проблемными, когда люди используют их как источник дохода или когда они играют на деньги, которые не могут позволить себе потерять.

Программы ответственного подхода к азартным играм на самом деле являются профилактикой. Они предназначены для всей клиентской базы операторов азартных игр, поскольку их цель — предотвратить развитие проблемного поведения в азартных играх.

Однако, как ни странно, программы ответственного гемблинга часто считаются программами проблемных азартных игр. Из-за этого завсегдатаи казино могут игнорировать программы ответственного гемблинга, поскольку они не относят себя к проблемным игрокам.

Это вопрос терминологии и восприятия, который необходимо решить. Нам нужно определить, как позиционировать эти программы, чтобы они стали актуальными в сознании всех клиентов — ведь именно для них они и предназначены.

Играть ответственно — значит делать перерывы, не использовать азартные игры в качестве источника дохода, играть только на те деньги, которые вы можете позволить себе потерять, и устанавливать для себя ограничения (как по времени, так и по деньгам). Установить лимиты проще всего в Интернете, поскольку многие сайты онлайн-азартных игр имеют встроенные инструменты, позволяющие игрокам устанавливать лимиты, обычно существует прямая ссылка, где можно это сделать.

Как изменилась ответственная игра во время пандемии, если изменилась вообще?

Когда говорят об ответственном подходе к азартным играм, имеется ввиду, что азартные игры являются и должны быть социальной деятельностью. Нужно делать это для развлечения и веселья с друзьями или в семейном кругу, чтобы была возможность контролировать действия друг друга. В эпоху COVID — это особенно важно, когда у нас есть все эти протоколы социального дистанцирования.