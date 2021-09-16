П’ятеро поліцейських з Кагарлика не набрали мінімальну кількість балів під час тестування, але пройшли переатестацію

Четверо з них й далі працюють у поліції Кагарлика.

Улітку минулого року, після зґвалтування Нелі Погребицької поліціянтами у Кагарлику, керівництво Нацполіції та МВС призначило переатестацію співробітників місцевого відділку поліції. Перевірку проходили 38 поліціянтів. П’ятеро з них не набрали мінімальних 25 балів за одним із тестів — на загальні або професійні навички, але пройшли переатестацію.

Про це LB.ua дізнався з атестаційних листів і протоколів, які опинилися у розпорядженні редакції.

Згідно з підсумками перевірки патрульний Олег Бєланов отримав 17 балів за загальне тестування і 40 — за професійне, помічник чергового Юрій Бондаренко — відповідно 17 і 26 балів, начальник патрульної поліції Сергій Капітоненко — 22 і 25 балів, інспектор Анатолій Капітоненко — 27 і 24 бали, а патрульний Богдан Заїка — 24 і 41 бал.

Крім того, всі ці поліціянти, крім Анатолія Капітоненка, притягувалися до дисциплінарної відповідальності від одного до п’яти разів.

Попри це, члени атестаційній комісії вирішити, що вказані співробітники відділку відповідають своїм посадам. У висновку комісії вказано, що вони «орієнтуються у нормативно-правовій базі, чесні, доброзичливі та налаштовані на якісні зміни».

За даними LB.ua, четверо із п’яти поліціянтів, які не набрали мінімальної кількості балів під час атестації, продовжують працювати в поліції Кагарлика і зараз. Як повідомили нам у відділку, лише патрульний Богдан Заїка звільнився за власним бажанням.