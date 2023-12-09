Пам’ятник Щорсу в Києві демонтували (фото)

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9 грудня у Києві комунальні служби демонтували пам’ятник радянському військовому діячу Миколі Щорсу.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Пам'ятник Щорсу в Києві демонтували

Дмитро Ларін, УП

За інформацією міської влади, через це можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка.

Демонтаж пам'ятника Щорсу

фото: Дмитро Ларін, уп

 

фото: Дмитро Ларін, уп

Приблизно о 13:15 пам’ятник Щорсу остаточно демонтували. // УП

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