Пам’ятник Щорсу в Києві демонтували (фото)

9 грудня у Києві комунальні служби демонтували пам’ятник радянському військовому діячу Миколі Щорсу.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

За інформацією міської влади, через це можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка.

Вранці 9 грудня у Києві розпочали демонтаж пам’ятника радянському військовому діячу Миколі Щорсу. Відео: УПhttps://t.co/48lII49MmU pic.twitter.com/bYn3f99NUr — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 9, 2023

Приблизно о 13:15 пам’ятник Щорсу остаточно демонтували. // УП