Пандемія COVID-19 дала поштовх розвитку онлайн вивчення іноземних мов

Ще до пандемії COVID-19 в освітніх технологіях вже спостерігалися високі темпи зростання і впровадження: глобальні інвестиції в освітні технології досягли 18,66 мільярдів доларів США в 2019 році, а загальний ринок онлайн-освіти, за прогнозами, досягне 350 мільярдів доларів до 2025 року.

Будь то мовні додатки, онлайн школа англійської мови, інструменти для відеоконференцзв’язку або програмне забезпечення для онлайн-навчання, після COVID-19 спостерігається значний їх сплеск, особливо це стосується різних курсів від навчання новим мовам, до курсів перекваліфікації.

Це пов’язано з тим, що багато хто з нас застрягли вдома і шукають творчі способи заповнити свій час. Одним з варіантів, який може підвищити навички для майбутньої кар’єри або навчання — це вивчити нову мову.

«Вивчення нової мови вимагає повної концентрації, тому це ідеальний спосіб відволіктися та відчути, що ви за цей час чогось добилися. Навіть якщо це один 60-хвилинний урок, ви можете відкласти на цей час будь-які турботи про сім’ю, роботу, фінансах і здоров’я і замість цього зосередитися на поліпшенні своїх мовних навичок», — говорить представник компанії EnglishDom.

«Все, що вам потрібно для участі в заняттях, — це комп’ютер і гарнітура, при цьому ви повністю дотримуєтесь правил соціального дистанціювання під час коронавірусу. Справа в тому, що вчитель починає урок з відео, і всі матеріали доступні для перегляду там. Ви стежите за уроком з учителем за цими матеріалами.» — зазначає він.

Наскільки ефективно онлайн-навчання?

У той час як деякі вважають, що незапланований і швидкий перехід до онлайн-навчання — без знань технологій, недостатню пропускну спроможність і невеликої підготовки — призведе до поганого користувацького досвіду, який не сприяє сталому зростанню, — насправді виникає нова гібридна модель освіти зі значними перевагами. «Я вважаю, що інтеграція інформаційних технологій в освіту буде і далі прискорюватися, і що онлайн-освіта в кінцевому підсумку стане невід’ємним компонентом освіти», — говорить експерт компанії EnglishDom.

Для тих, у кого є доступ до потрібних технологій, є свідчення того, що онлайн-навчання може бути більш ефективним у багатьох відношеннях. Деякі дослідження показують, що в середньому студенти запам’ятовують на 25-60% більше матеріалу при онлайн-навчанні в порівнянні з 8-10% в класі. В основному це пов’язано з тим, що студенти можуть швидше вчитися в Інтернеті.

Електронне навчання вимагає на 40-60% менше часу, ніж в традиційному класі, тому що учні можуть вчитися в своєму власному темпі, повертаючись і перечитуючи, пропускаючи або прискорюючи концепції за своїм вибором.

Проте, ефективність онлайн-навчання варіюється в залежності від вікових груп. Загальна думка щодо дітей, особливо молодшого віку, полягає в тому, що необхідна структурована середа, оскільки діти легше відволікаються. Щоб повною мірою скористатися перевагами онлайн-навчання, необхідні узгоджені зусилля для забезпечення такої структури і виходу за рамки відтворення фізичного уроку / лекції за допомогою відео можливостей, замість цього, використовуючи ряд інструментів спільної роботи і методів взаємодії, які сприяють включенню, персоналізації і інтелекту .

Важливість поширення знань підкреслюється в протистоянні COVID-19

Великі світові події часто є переломним моментом для швидких інновацій — яскравим прикладом є зростання електронної комерції після епідемії SARS. Хоча нам ще належить побачити, чи буде це застосовуватись до електронного навчання після COVID-19, це один з небагатьох секторів, в якому інвестиції не вичерпалися. В ході цієї пандемії стало ясно, що важливо поширювати знання через кордони, компанії і всі верстви суспільства. Якщо технологія онлайн-навчання може зіграти тут свою роль, ми всі повинні повністю вивчити її потенціал.