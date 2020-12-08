Папа Римский объявил отпущение грехов в связи с пандемией

Папа римский Франциск объявил о специальной индульгенции в связи с пандемией всем, кто покаялся в течение года, говорится в декрете Ватикана.

Для покаяния необходимо выполнить три условия – исповедь, причащение и молитву. Индульгенцию особо даруется «пожилым, больным, умирающим и страдающим».

Нынешняя индульгенция связана с наступлением года Святого Иосифа. Обычно Римско-католическая церковь массово отпускает грехи раз в 25 лет. // МК