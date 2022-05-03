Папа Римський закликав кремлівського Гундяєва «не опускатися до рівня путінського вівтарного служника»

Перші 20 хвилин розмови Гундяєв читав з аркуша список причин, що виправдовують війну РФ проти України.

Папа Римський Франциск розкритикував главу Російської православної церкви Кирила за те, що він виправдовує війну президента РФ Володимира Путіна проти України.

Про це понтифік розповів в інтерв’ю газеті Corriere della Sera.

За словами Франциска, він 40 хвилин розмовляв з Кирилом у Zoom, і «перші 20 хвилин той читав з аркуша причини, що виправдовують вторгнення РФ». Посеред розмови папа попросив Кирила не опускатися до рівня вівтарного служки Путіна.

«Я вислухав його, а потім відповів: я нічого в цьому не розумію. Брате, ми не державні клірики, ми повинні говорити не мовою політики, а мовою Ісуса. Ми пастирі одного і того ж святого стада Божого. З цієї причини ми маємо шукати шлях до миру, ми повинні припинити бойові дії. Патріарх не може опуститися до путінського вівтарного служника», — сказав понтифік.

14 червня в Єрусалимі була призначена зустріч між папою Франциском і главою РПЦ Кирилом, однак згодом вона була скасована.

Папа Римський і патріарх РПЦ зустрічалися у 2016 році на Кубі. У грудні 2021 Франциск говорив, що готовий відвідати Росію для зустрічі з Кирилом. // LB.ua