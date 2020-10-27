Патрульного з Кропивницького будуть судити за те що вбив при затриманні п’яного водія

Кіровоградська обласна прокуратура затвердила обвинувальний акт відносно інспектора Управління патрульної поліції в Кіровоградській області, який обвинувачується у перевищенні своїх службових повноважень під час затримання водія влітку 2019 року в обласному центрі, які призвели до смерті (ч. 3 ст. 365 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кіровоградської обласної прокуратури.

Наразі досудове розслідування завершено. Його здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Миколаєві.

Обвинувальний акт направлено до Ленінського районного суду для розгляду по суті.

Патрульному інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України, тобто перевищення службових повноважень, які супроводжувались насильством, болісними діями та які спричинили тяжкі наслідки та смерть потерпілого.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Подія мала місце 16 липня 2019 року у місті Кропивницький. Патрульні зупинили автомобіль «ВАЗ» через порушення правил дорожнього руху. Водій мав ознаки алкогольного сп’яніння та намагався залишити місце зупинки. У ході спілкування між правоохоронцями та громадянином виник конфлікт, у результаті якого водієві повідомили про адмінзатримання. Через опір працівникам поліції один із патрульних наніс потерпілому тілесні ушкодження, які, за висновками двох експертиз, призвели до смерті чоловіка.