«Пенсійний фонд» у смартфоні: пенсіонерів закликають реєструватися у новоствореному додатку

Навколо суцільна діджиталізація тож не дивно, що й послуги, які надає Пенсійний Фонд України тепер можна отримати прямо у смартфоні. Спеціально для ПФУ створено мобільний додаток “Пенсійний фонд”, який можна завантажити на телефон або планшет і користуватися всіма привілеями сучасних технологій. Послуги, які доступні у додатку представлені у широкому переліку.

Про створення додатку повідомили на офіційній сторінці ПФУ у Фейсбук

Додаток буде корисним не лише пенсіонерам, а й всім іншим українцям, які хочуть подивитися, який у них стаж, чи справно роботодавець сплачує податки, тощо. Серед послуг, які наразі доступні, наступне:

Доступ до електронних сервісів Пенсійного Фонду України. Доступ до усіх даних персональної облікової картки: інформація про заробітну плату, наявний страховий стаж, сплачені на користь особи внески та інше. Додатковий контроль за сплатою страхувальниками страхових внесків. Доступ до електронної трудової книжки. Доступ до листків непрацездатності. Доступ до даних електронної пенсійної справи. Можливість подати заяву на призначення або перерахунок пенсій. Можливість подати заяву на оформлення пенсійного посвідчення. Подання даних до внесення змін до пенсійної справи. Отримання та завантаження електронних документів з Реєстру застрахованих осіб. Верифікація документів, довідок, сформованих в особистому електронному кабінеті. Подання звернення (запиту, пропозиції). Перегляд стану опрацювання звернень до Пенсійного фонду України, в т. ч. прикріплених до звернень документів. Одержання та перегляд повідомлень від Пенсійного фонду України.

Станом на 12 травня додаток вже встановило понад пів мільйона українців, і не лише встановили, а й повноцінно зареєструвалися. Зробити це можна з допомогою електронного підпису, або ж засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації GOV ID з використанням технології Bank ID. // GSMinfo