Перекриття дорожнього руху в столиці у зв’язку із проведенням масових заходів 23-24 серпня (схема)

Враховуйте інформацію при виборі маршрутів руху
Рух автомобілів буде перекритий (з 16:00 23 червня до завершення заходів 24 серпня):
вулиця Трьохсвятительська;
вулиця Володимирська;
вулиця Михайлівська;
вулиця Мала Житомирська;
проїзд Володимирський (синім позначений відрізок, який буде перекритий з 5:00 24 серпня);
Рух автомобілів буде обмежений (під час проведення заходів):
вулиця Володимирська;
вулиця Велика Житомирська;
вулиця Десятинна;
вулиця Мала Житомирська;
провулок Рильський.
Враховуйте вказану інформацію при виборі маршрутів руху.
Патрульна поліція України