Переобладнання транспортних засобів для осіб з інвалідністю – інформація Головного сервісного центру МВС

Створення безбар’єрного доступу для всіх громадян – одне з актуальних питань сьогодення. Це рівні можливості, комфорт та зручність для всіх без винятку українців. Тому сервісні центри МВС активно долучилися до реалізації флагманського проєкту МВС «Автошколи для осіб з інвалідністю».

У цих навчальних закладах майбутні водії здобувають практичні навички водіння автомобілем з ручним керуванням. Тому зараз актуальним питанням є переобладнання транспортних засобів для осіб з інвалідністю.

Головний сервісний центр МВС відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 607 забезпечує надання послуги з погодження переобладнання транспортних засобів. Цією послугою можуть скористатись як організації, що здійснюють підготовку водіїв, так і самі громадяни, які бажають підвищити рівень своєї мобільності.

Переобладнання транспортного засобу здійснюється у кілька етапів. Для цього необхідно:

звернутись до Головного сервісного центру МВС або ДП «ДержавтотрансНДІпроєкт» з пакетом документів;

переобладнати транспортний засіб самостійно або в компетентному суб’єкті господарювання;

отримати сертифікат відповідності в уповноваженому Мінінфраструктури органі сертифікації;

перереєструвати переобладнаний транспортний засіб у сервісному центрі МВС.

Звертаємо увагу, що для подачі заяви на переобладнання транспортного засобу автовласнику не обов’язково особисто звертатися до Головного сервісного центру МВС. Її можна надіслати поштою, або передати через уповноваженого представника на підставі довіреності у довільній формі. У ній чітко зазначаються повноваження представника щодо подання чи отримання документів, здійснення оплати вартості послуги тощо.

Зразок заяви доступний за посиланням. Результати надання послуги можливо отримати як під час особистого візиту до Головного сервісного центру МВС, так і поштовим відправленням на вказану адресу.

При зверненні до Головного сервісного центру МВС юридичної особи, необхідно мати паспорт, доручення за формою М-2 або на фірмовому бланку підприємства. У разі отримання висновку безпосередньо керівником підприємства знадобиться печатка підприємства, паспорт та завірений витяг з реєстру юридичних осіб.

Вартість послуги наразі становить – 134,6 грн (разом із бланковою продукцією). Термін надання не перевищує 10 робочих днів з дати реєстрації заяви про погодження переобладнання.

За детальною консультацією щодо переобладнання радимо звертатися за номерами телефонів (044) 374-13-71, (044) 374-13-69. Наші працівники із задоволенням нададуть вам вичерпну консультацію.

Також консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті.

У цих навчальних закладах майбутні водії здобувають практичні навички водіння автомобілем з ручним керуванням. Тому зараз актуальним питанням є переобладнання транспортних засобів для осіб з інвалідністю.

Головний сервісний центр МВС відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 607 забезпечує надання послуги з погодження переобладнання транспортних засобів. Цією послугою можуть скористатись як організації, що здійснюють підготовку водіїв, так і самі громадяни, які бажають підвищити рівень своєї мобільності.

Переобладнання транспортного засобу здійснюється у кілька етапів. Для цього необхідно:

звернутись до Головного сервісного центру МВС або ДП «ДержавтотрансНДІпроєкт» з пакетом документів;

переобладнати транспортний засіб самостійно або в компетентному суб’єкті господарювання;

отримати сертифікат відповідності в уповноваженому Мінінфраструктури органі сертифікації;

перереєструвати переобладнаний транспортний засіб у сервісному центрі МВС.

Звертаємо увагу, що для подачі заяви на переобладнання транспортного засобу автовласнику не обов’язково особисто звертатися до Головного сервісного центру МВС. Її можна надіслати поштою, або передати через уповноваженого представника на підставі довіреності у довільній формі. У ній чітко зазначаються повноваження представника щодо подання чи отримання документів, здійснення оплати вартості послуги тощо.

Зразок заяви доступний за посиланням. Результати надання послуги можливо отримати як під час особистого візиту до Головного сервісного центру МВС, так і поштовим відправленням на вказану адресу.

При зверненні до Головного сервісного центру МВС юридичної особи, необхідно мати паспорт, доручення за формою М-2 або на фірмовому бланку підприємства. У разі отримання висновку безпосередньо керівником підприємства знадобиться печатка підприємства, паспорт та завірений витяг з реєстру юридичних осіб.

Вартість послуги наразі становить – 134,6 грн (разом із бланковою продукцією). Термін надання не перевищує 10 робочих днів з дати реєстрації заяви про погодження переобладнання.

За детальною консультацією щодо переобладнання радимо звертатися за номерами телефонів (044) 374-13-71, (044) 374-13-69. Наші працівники із задоволенням нададуть вам вичерпну консультацію.

Також консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті.