Перспективи розвитку екологічних шин для авто виглядають обнадійливо

Сьогодні дослідники прагнуть розробити екологічно чисті заміни для кожного продукту, починаючи від побутових матеріалів та закінчуючи високопродуктивними компонентами. Рушійною силою є зростаючі екологічні проблеми, що виникають через шкідливі продукти/побічні продукти/матеріали зі строком служби, що закінчився, що утворюються в результаті застосування синтетичної сировини.

Шинна промисловість знаходиться на тому ж шляху, і в галузі вже впроваджено безліч змін, таких як використання полімерних матеріалів на основі відновлюваних ресурсів, екологічно чиста модифікація макромолекул для досягнення необхідних властивостей, повна та часткова заміна шкідливих наповнювачів.

Яскравим прикладом стали актуальні модифікований каучук, кремнезем з модифікованою поверхнею та технологічні добавки на біологічній основі у вигляді рослинних олив.

За оцінками співробітників інтернет магазину Autoshini.Com, до 2025-2030 років, у галузі домінуватимуть «зелені» шини.

Вплив технологічних олив

При виготовленню шин синтетичні оливи використовуються як технологічна добавка, що полегшує змішування і сприяє кращому диспергуванню наповнювачів усередині складу.

Зазвичай для цієї мети використовуються похідні нафти, такі як ароматичні, нафтенові та парафінові оливи. Але вони токсичні та канцерогенні.

Замість використання цих звичайних технологічних добавок для покращення характеристик впроваджують екологічно чисті природні матеріали, такі як оливи німа та курунджа. Дані оливи можуть діяти як пластифікатори та пом’якшувачі, які можуть скоротити час та температуру під час обробки, а також сприяти рівномірному диспергуванню інших інгредієнтів рецептури. Вони роблять готову гуму більш жорсткою, зносостійкою і мають хороші властивості зчеплення з мокрою дорогою. Подібні якості є особливо актуальними для літньої гуми.

Рослинні оливи, такі як олія горіхів кешью, соєва олія та рицинова олія, були визнані ефективними для ефекту пластифікації в рецептурі протектора шин раніше.

Модифікована соєва олія, з вмістом сірки, продемонструвала ефективну пластифікацію протекторної суміші гуми. Довговічність протектора була підвищена завдяки ефекту ненасичення, про що свідчать дані про характеристики старіння коліс.

Олія кешью як пластифікатор використовується замість нафтенової олії в рецептурах коліс, щоб зробити їх екологічно чистою. Часткова заміна технічного вуглецю золою рисового лушпиння, як наповнювач, також здійснювалася без використання будь-яких сполучних агентів. Порівняно з еталонним зразком, для цих композитів із натурального каучуку спостерігалося зниження низького опору коченню на 17%.

Включення органічної глини як вторинного наповнювача з діоксидом кремнію забезпечує зручність обробки та сприятливі властивості, такі як зниження опору коченню та покращення зчеплення з мокрою дорогою, необхідні для зелених шин.

В останні роки кількість подібних досліджень зростає у геометричній прогресії. Сподіватимемося, що прогнозоване зростання виробництва екологічно чистих шин також прискорить дослідницькі роботи зі створення більш екологічних або повністю біологічних складів гуми в найближчому майбутньому.