Під час окупації села на Ізюмщині росіяни закатували чоловіка та залишили тіло у лісопосадці

Прокурори фіксують звірські наслідки «руського миру»

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

10 жовтня правоохоронці виявили у лісопосадці у с. Синичено Ізюмського району закатоване тіло. Голова чоловіка була повністю обмотана пов‘язкою, а руки — зв‘язані шнуром.

За попередніми даними слідства, чоловіка вбили і закатували російські військові під час окупації населеного пункту. Після цього вони залишили тіло вбитого у лісопосадці.

Наразі труп чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи. Огляд місця події проводили прокурори Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та слідчі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Строків давності такі злочини не мають. Кожен, хто причетний до смертей мирних українців, понесе відповідальність.

Харківська обласна прокуратура