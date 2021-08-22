Під час святкування 30-ї річниці Незалежності України дрони «придушиватимуть»

Про це повідомили в Управлінні державної охорони України

Шановні пілоти та власники безпілотних літальних апаратів! Нагадуємо про заборону польотів на час проведення репетицій, а особливо під час святкування 30-ї річниці Незалежності України!

Буде здійснюватися моніторинг повітряного простору з використанням засобів радіоелектронної боротьби (придушення).

Будьте відповідальними не наражайте свою техніку, себе та оточуючих на небезпеку.

Ознайомитися з картою зони заборон та обмежень використання повітряного простору ви зможете за посиланням: https://bit.ly/3j6KeTM

Управління державної охорони України