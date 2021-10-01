Пиріг з казенною начинкою. Про підкуп народних депутатів

У Вищому антикорупційному суді стартувала справа щодо парламентської корупції. На лаві підсудних народний депутат Олександр Юрченко, обраний до парламенту від партії “Слуга народу” і його неофіційний помічник Іван Фіщенко. Про це пишевидання «Судовий репортер».

За версією обвинувачення, у липні-серпні 2020 року Юрченко попросив передати йому через свого помічника 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до проекту закону «Про управління відходами» і ще 200 тисяч для підкупу народних депутатів — членів профільного комітету Ради з питань екологічної політики та природокористування за схвалення змін до законпроекту «Про управління відходами». Перемовини з Юрченком і Фіщенком під виглядом представника компанії, яка хотіла інвестувати будівництво сміттєспалювального заводу в Києві, вів негласний працівник Національного антикорупційного бюро.

Помічника нардепа затримали після першого траншу в сумі $13 тисяч. Далі НАБУ вимушено припинило спецоперацію, оскільки «учасники злочину були проінформовані про документування їхньої діяльності, одночасно змінивши мобільні номери та термінали мобільного зв’язку».

На хвилі скандалу голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Юрченко бажає вийти з фракції та партії на час розслідування. НАБУ оприлюднило відео прихованої зйомки між народним депутатом Юрченком, посередником Фіщенком та своїм агентом. Із відео вбачалося, що Фіщенко з Юрченком розраховували частку в бізнесі, а не тільки на “одноразові дешеві плюшки”. Юрченко претендував на 3 % від акцій майбутнього сміттєспалювального заводу: «Я хочу кусочек этого великого пирога». Після викриття Юрченко та Фіщенко були взяті під варту, але скоро звільнені під заставу.

Через рік з тих подій справа діючого нардепа і його пособника судять у Вищому антикорупційному суді.

Нардеп Юрченко назвав озвучене прокурором обвинувачення «набором слів, який не відповідає ні дійсності, ні обвинувальному акту, ні країні в якій є юриспруденція».

Інший обвинувачений Фіщенко каже, що йому незрозуміло, чому однакове обвинувачення і чому така кваліфікакція.

Суддя пояснила, що правильність обвинувачення буде з’ясовуватися під час судового розгляду.

У вступній промові прокурор цитував висновок із судово-лінгвістичної експертизи.

— Юрченко неодноразово підкреслює свою ключову роль у вирішенні питань, пов’язаних з відходами. Вип’ячує свій вплив на думки і позиціонування депутатського корпусу. Прямо заявляє, що питання поводження з побутовими відходами замикається безпосередньо на ньому, натякаючи таким чином, що від нього особисто залежить вирішення проблеми, з якою звернувся Демченко (агент НАБУ — ред.).

Юрченко підтверджує, що подання правок по законопроекту є в його компетенції буде розглядатися в його комітеті, проте у завуальованій формі дає зрозуміти Демченку, що лобіювання змін до закону, реалізація подання таких правок не є простою і безкорисливою справою та неодмінно передбачає участь інших заінтересованих осіб (стейкхолдерів). Скоріш за все, замотивованих.

Фіщенко бере активну участь в обговоренні, виступає в ролі посередника, ініціює залучення до цієї історії інших людей, — зачитав прокурор. Нардеп і його спільник висловлювалися завуальовано і метафорично. Неправомірну вигоду називали плюшками, булочками, котлетою. З міркувань безпеки передача коштів відбувалася через посередника — неофіційного помічника нардепа.

Прокурор у вступній промові щедро цитував матеріали НСРД, щоб показати, хто саме постає перед судом.

***

Фіщенко: Он еще не готов быть депутатом. Деньги — про плюшки ничего не понимает… Короче, много нюансов есть. Короче, много нюансов. Не из-за него. Он нормальный. Просто из-за того, что он в группе, его постоянно пасут. Поэтому для этого я… Он типа намекнул, что нужно помочь экологии.

Демченко: То есть помощь экологии это бабки, грубо говоря. Плюшки — это тоже деньги?

Фищенко: Да-да.

***

Із переданих 13 тисяч більша частина в 10 тисяч начебто призначалася Юрченку. У подальшому половина суми (100 тисяч доларів) мала бути передана Юрченку до засідання комітету, щоб заплатити депутатам перед голосуванням.

***

Демченко: Котлета у тебя вылазит.

Фищенко: Знаешь, мне честно говоря, это не тот уровень котлеты, который меня бы порадовал.

Демченко: Да, Ваня, 13 кусочков Вас уже не радует.

Фищенко: Это же не все мои деньги, правильно? То есть мне надо будет отдать Саше ни за что. Он даже, ну, не понимает, что нужно делать и что там.

Демченко: А Саша 10-ку захотел?

Фищенко: Да. Он мне уже должен конкретно, от всех его отмазал заслуг.

***

Фищенко: Будет еще много коллег.

Юрченко: Еще будут немерено. Точно с такими же очередными плюшками.

***

Юрченко: Ти мені, знаєш що скажи, приблизно на які кошти розраховувати для підтримки гарної справи?

Демченко: Приблизно, які кошти, дивись сам. Тут все залежить від того, чи буде результат. Це саме головне.

Фищенко: То-есть, в идеале, десять закоруммпировать.

Юрченко: Ну, плюс два на какой-то там форс-мажор. Хтось заходить, хтось не пішов… По-різному може бути… Десь якесь питання по десятке люди отримали, якесь питання по двадцятке. Я можу піднажать, що він бабки особисто… А там чорт тепер сидить, а без чорта ми не можем. Чорту треба дать більше, цим — менше.

Демченко: У тебя есть понимание, что кому?

Юрченко: Да, конечно, есть. Дивись, я думаю загальний банкет… Це буде приблизно 200 кілограм.

***

Вступну промову прокурор завершив цитатою російського письменника Салтикова-Щедріна: «Є легіони пройдисвітів, в яких на язиці держава, а в думках пиріг з казенною начинкою». В оригіналі: «Есть легионы сорванцов, у которых на языке «государство», а в мыслях — пирог с казенной начинкою». Слово сорванец українською перекладається як шибеник — той, хто заслуговує шибениці (прилад для виконання смертної через повішенння), негідник. А в переносному значенні — бешкетник, халамидник, шибайголова.

Адвокат обвинуваченого Фіщенка причепився до цитати прокурора щодо пройдисвітів, кажучи, що коли мається на увазі обман, то чому засідання проходить в антикорупційному суді: «Може тоді треба було інакше кваліфікувати дії?! Мабуть, це саме та друга частина відповіді мого підзахисного на питання суду, що йому не зрозуміло і чому він не визнає вини. А тому і не визнає, що кваліфікація дій взагалі не відповідає фактичним обставинам. Навіть тим, які викладені в обвинувальному акті».

«Я нічого не крав, хабар не брав, не вимагав, не підбурював будь-кого в наданні неправомірної вигоди… Все життя боровся з корупціонерами… Я займаюся громадською діяльністю понад 10 років. Був в різних політичних партіях, обирався в різні громадські ради. Насправді, аналізуючи зараз діяння САП і НАБУ, я, мабуть, більше боровся з корупцією, ніж ці правоохоронні органи», – заявив Юрченко

Адвокат Олена Бірюч, яка захищає Юрченка, вважає, що резонанс створено виключно штучний, щоб застосувати до підозрюваних суворий запобіжний захід.

«Обвинувальний акт являє собою художній твір. Скоріше, спільний творчий доробок працівників НАБУ під редакцією САП. Такий документ не має нічого спільного ні з кримінальним процесом, ні складом кримінального правопорушення, а в першу чергу з матеріалами кримінального провадження… Жодного доказу щодо висловлення Юрченком прохання неправомірної вигоди у великому розмірі для себе! Жодного доказу чи показів свідка щодо одержання Юрченко неправомірної вигоди у великому розмірі для себе чи в будь-якому розмірі. Жодної аргументації щодо того, в чиїх же інтересах вчинялися дії Юрченком… В чиї же інтересах? Особи, яка є працівником НАБУ, особи, яка є працівником іноземної компанії? Але чому тоді обвинувальний акт не містить жодних відомостей ані про таку компанію, ані про рід діяльності, ані тих даних, що вчинені дії були на її користь. Чи може такі дії могли мати користь для українського суспільства?! За опублікованими даними Міністерства розвитку громад та територій, на території України утворено 6 тисяч сміттєзвалищ і полігонів загальною площею майже 9 тисяч гектарів. Сайт BBC.news.Україна здійснив певну візуалізацію обсягу сміття, накопиченого в Україні, і визначає, що його об’єм дорівнює 14 тисячам футбольних полів, на яких стоять 500 пірамід Хеопса», – сказала адвокат.

До справи включено відомості про інші кримінальні провадження щодо Юрченка, в яких, зі слів його захисника, він за рік не отримав ніякого процесуального статусу, а також адмінпротоколи, які не мають відношення до справи. Йдеться, наприклад, про бійку Юрченка з нардепом Гео Леросом, порушення правил дорожнього руху. Більше того, НАБУ навіть розкопало інформацію про затримання Юрченка у 2009 році за можливу крадіжку чотирьох пляшок пива. Через 10 днів поліція відмовила у порушенні кримінальної справи.

«Події крадіжки пива не існувало. Це просто вигадана історія, щоб дискредитувати моє ім’я… Ми розуміємо, яка йде величезна підтримка, вкладання в ЗМІ, безпосередньо будь-якої новини проти мене, щоб це лунало і лунало», — пояснюва Юрченко в судовому засіданні

Кримінальне переслідування обвинувачений пов’язує з тим, що багато років боровся із незаконними забудовами в Києві, захищав парки і сквери столиці.

«Я мав політичне переслідування від забудовників-депутатів з БПП Баленка з Київської міської ради. Це невигадані матеріали, це все можна дізнатися зі ЗМІ», — сказав Юрченко.

Він обурений, що до офіційного повідомлення про підозру інформація про розслідування була розповсюджена нардепом Гео Леросом, який не працює в жодному правоохоронному органі. «Людиною, яка на всю Україну брала хабар, і підтверджувалося, що її свідчення в інших органах були брехливими», – сказав він про Лероса.

«Чи може держава та громадянське суспільство будуватися шляхом суцільного порушення прав людини?! Чи може будуватися на політичним переслідуваннях, репресивних заходах?! Якщо держава декларує демократичні цінності… що український народ продемонстрував під час Революції гідності, учасником якої справжнім я являюся. Каральні машини, на кшталт КГБ, функції якого на сьогодні виконує НАБУ, неможливі в нормальній державі. На чому грунтуєтсья діяльність НАБУ? На формуванні статистики вдалої боротьби з корупцією, результати якої не мають жодних позитивних відчутних наслідків, найголовніше для економічного розвитку, який безпосередньо відображається на благополуччі кожного українця… До моменту утримання мене під вартою карні органи НАБУ-КГБ проводили обшуки без ухвали слідчого судді…. Під час обшуку в моїх батьків, яким більше 70 років, працівники НАБУ буквально знущались над літніми людьми. Обшук розпочався майже опівночі у двох пенсіонерів… Без ухвали суду прийшли і почали знущатися!», — обурювався парламентарій.

Принагідно Юрченко похвалився суду, що, попри кримінальну справу, по багатьох питаннях залишається найактивнішим депутатом парламенту і продовжує розробляти законодавчі ініціативи: «Сьогодні не зміг піти на позачергове засідання парламенту через те, що… ви чули цей обвинувальний акт».

Юрченко каже, що у випадку засудження у нього можуть конфіскувати лише третину квартири, де живуть його батьки-пенсіонери. “Ті, хто мають палаци, літаки, робили Роттердам+, встановлювали керівників цих органів… чомусь НАБУ ними не займається. Боряться лише з тими, хто прагне реальних змін в країні», — зауважує він.

Прокурор Перов повідомив, що свідка “Демченка” намагалися допитати у слідчого судді в порядку ст.225 КПК. «Були погрози на його адресу, його сім’ї, намагання встановити його анкетні дані, місце проживання і т.ін. Ми клопотали про його допит, проте слідчий суддя нам відмовив… Він має намір за можливості залишити країну», — поінформував прокурор.

Захист наполягав, щоб починати із письмових доказів і потім уже з їх урахуванням ставити запитання Демченку. Інакше до нього в подальшому можуть виникнути додаткові запитання. Даючи згоду на участь у спецоперації, Демченко мав би усвідомлювати можливі наслідки для себе, зокрема, необхідність з’явитися для допиту.

Адвокат нардепа Юрченка у погрози свідку не вірить і нагадує, що такий ризик був раніше спростований судом.

«Щодо погроз такий факт підтверджувався, на думку сторони обвинувачення, допитом самого Демченка, а також особи, якщо не помиляюсь керівника підрозділу НАБУ Індиченка, який зазначає, що Демченко є працівником його ж структурного підрозділу. І допитує Індиченка також працівник структурного підрозділу, керівником якого він є. В подальшому під час розгляду питання про обрання запобіжного заходу, зокрема, апеляційний судом встановлено в ухвалі, що вислови, які сторона обвинувачення сприймає, як погрози, такими не є і як ризик впливу на Демченка не враховуються», — сказала адвокат Бірюч.

Із рішення суду відомо, що такі погрози позбавлення життя начебто були висловлені Фіщенком на адресу Демченка в присутності Юрченка. Ще у вересні минулого року Апеляційна палата ВАКС відкинула цей ризик. На думку суддів висловлювання «не могли бути реально сприйняті… [Демченком]… виходячи з характеру цієї розмови та обстановки, в якій ця розмова проходила».

Перов підтвердив, що до свідка застосовано заходи, що унеможливлюють викриття його особи.

З приводу організації допиту “Демченка” прокурор подаватиме окреме клопотання. Як саме проходитиме це засідання наразі невідомо.

. . . .

На завершення нагадаємо, що це не перша справа про парламентську корупцію.

19 червня 2017 року в ресторані в присутності нардепа від Блоку Петра Порошенка Борислав Розенблата затримали його охоронця із сумкою, де нібито був черговий транш у сумі $200 тис. переданий члена парламенту агентом НАБУ. У рамках цієї ж справи нардеп від Народного Фрону Максим Поляков звинувачується в в отриманні через свою помічницю $7500.

Всього агент НАБУ Катерина Сивокінь (Сікорська), видаючи себе за представника компанії «Фуджейра» (Fujairah) з Об’єднаних Арабських Еміратів передала нардепам та їх помічникам понад $300 тис. за сприяння у видобутку бурштину в Україні.

Йшлося про підготовку законопроектів, незаконний вплив на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування, прокуратури і судів.

Так звана «бурштинова справа» за обвинуваченням шести осіб, в числі яких колишні нардепи Розенблат і Поляков та депутатські помічники, уже другий рік перебуває у Вищому антикорупційному суді на стадії підготовчого засідання.

Автор: Ірина Салій, «Судовий репортер»