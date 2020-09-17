Писарське «військо»: Генштаб Збройних сил купує подарункові ручки Parker з позолотою по 9 тисяч

Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України 8 вересня за результатами тендеру повідомило про намір укласти угоду з ПП «Май-Час» про закупівлю подарункових ручок на 308 тис грн.

Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовляють 80 подарункових ручок: 58 штук – із гравіюванням «Від Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України» в подарунковому футлярі з емблемою Генштабу ЗСУ з дворічною гарантією і 22 штук – із зображенням тризуба у футлярі.

Найдорожчими є десять ручок Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84 811 із корпусом із лакованої латуні та позолоченою кліпсою і золотим пером із чеканним візерунком по 8 760 грн. На сайті ексклюзивного дистриб’ютора виробника Parker в Україні такі ручки продаються без гравіювання у фірмовій коробці по 6 105 грн.

Також купили двадцять ручок Waterman Perspective Black GT із корпусом із лакованої латуні та позолоченими деталями, в тому числі кліпсою, по 6 870 грн. Із них десять будуть типу ролер і десять перового типу. На ринку такі ручки-ролери продаються без гравіювання у фірмовій коробці по 5 167–5 168 грн., а перові ручки – по 5 748 грн.

Крім того, ще десять латунних ручок Parker IM 17 Black GT FP F 22011 замовили по 2 940 грн., десять латунних ручок Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022 – по 2 940 грн., десять латунних ручок Parker IM 17 Black GT RB 22022 – по 2 340 грн. і 22 сталеві ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 – по 672 грн. Усі вони з позолотою деталей.

Єдиним конкурентом була ФОП Чалкова Людмила Михайлівна із Києва, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Тому формальна економія склала всього 1%.

Столичною фірмою «Май-Час» володіє та керує киянин Віктор Кравець. Він також є засновником ТОВ «Фірма «Май» одноосібно та ТОВ «Фабрика коштовностей «Золоті часи» разом із киянами Юрієм Великим, Сергієм Сімаком і Максимом Оліфіренком.

Загалом із 2009 року переможець отримав державних підрядів на 5,5 млн грн. // Наші гроші