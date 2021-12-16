Плював у поліцейського, а потім попався п’яним за кермом: скандальному «блогеру» вручили підозру

Скандальному блогеру Vitos Dnepr, який плюнув у поліцейського, а потім був затриманий за кермом у нетверезому стані, повідомили про підозру.

Про це повідомив перший заступник голови Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький, пише УНН.

Білошицький підтвердив, що сьогодні у Дніпрі був затриманий скандальний блогер, який плював на патрульного у Харкові.

За його словами, чоловік «вже не має бажання плюватися та поводитися зухвало».

«Окрім карми, існує і буква закону, за якою цей громадянин буде нести відповідальність. А саме, за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Наразі йому вручена підозра», — написав Білошицький.

Як повідомляв УНН, скандально відомого дніпровського блогера Vitos Dnepr, який плюнув у поліцейського, затримали за кермом у нетверезому стані.