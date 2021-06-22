По прогнозу синоптиків на цьому тижні на морських курортах України очікується +29…+31 °С

Температура повітря на півдні України на поточному тижні за прогнозом Sinoptik.ua залишиться на рівні +29…+31 °С, вночі до +25 °С. Природа в останній декаді червня створила сприятливі метеоумови для морського відпочинку, хоча дощі час від часу все-таки пройдуть та грози прогримлять, але вони тільки нададуть свіжості повітрю та приб’ють пил. Крім того, нас знову чекають довгі вихідні, час, найбільш придатний для невеликого відпочинку або початку відпустки.

Індекс УФ-випромінювання в період з 23 червня буде високим, потрібно берегти шкіру та очі від зайвого впливу сонця. Найкраще захищає від сонячних променів темний, пофарбований натуральними пігментами одяг.

Цього тижня, 24 червня, можна буде спостерігати третій в 2021 році супермісяць. Краще всього повний місяць буде видно в Одесі, тому що там буде малохмарно.

У Карпатах максимальна температура досягне 26 градусів, але карпатські ліси будуть діяти на повітря як кондиціонер, особливої ​​спеки відпочиваючі не відчують. Відомо, що ефект транспірації (рух і випаровування води через листя, стебла, квітки) одного дерева за рік можна порівняти з десятьма постійно працюючими кондиціонерами. Поки що Карпати з величезними масивами лісу залишаються кращим кліматичним курортом України.

Чорноморські курорти

У середу температура на курортах причорномор’я комфортна +25 °С, в наступні дні тижня температура повітря стане пляжною: +28…+31 °С. Буде переважно сонячно, лише місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Грибівка — самий сонячний курорт на цьому тижні. Максимальна температура вдень +30 °С. Ночі будуть по-літньому теплими +20…+23 °С. Вітер весь тиждень слабкий, тільки до понеділка очікується невелике посилення північно-західного вітру до 4 м/с. Температура морської води досягне 20 градусів.

Кароліно-Бугаз: денна температура в середньому +29 °С. Вологість повітря висока, до 92%, вітер слабкий до помірного. Температура моря біля Кароліно-Бугазу 19,5 градусів.

Рибаківка зустріне відпочиваючих курортною температурою +27…+29 °С. Весь тиждень буде переважно без опадів. Якщо і налетить заблукала дощова хмара, то дощ буде короткочасним.

Крим не так давно пережив повінь, але дощі тривають. В даний час інтенсивні дощі можуть пройти в Кримських горах. Температура повітря очікується на рівні +27 °С.

Курорти Азовського моря

Поточний тиждень на узбережжі Азовського моря буде досить хмарним. Температура повітря досягне позначки +28…+30 °С. Грози та дощі пройдуть місцями та носитимуть короткочасний характер. Температура води на узбережжі Азовського моря +23 °С.

У Бердянську вдень стовпчик термометра покаже максимально +29 °С. Хмари набігатимуть час від часу. Дощі пройдуть з п’ятниці по понеділок, в суботу може бути гроза.

У Генічеську вдень +30…+31 °С, вночі до +22 °С. З четверга по неділю буде хмарно, місцями пройдуть короткочасні дощі.

Курорти Карпат

На високогір’ї Карпат максимальна денна температура повітря буде у п’ятницю, +26 °С. У вихідні очікуються грози та сильний дощ, який знизить температуру до +17…+18 °С. Вночі у Карпатах прохолодно, + 12…+14 °С.

У Закарпатті на цьому тижні спекотно, вдень до +35 °С. Можуть пройти локальні дощі.

У Трускавці до п’ятниці температура повітря підніметься +34 °С, у суботу грозові дощі зменшать її до +24 °С. На початку наступного тижня температура підрасте до +27 °С.