По всій Україні працює 1200 мобільних груп, які мають повноваження перевірити справжність сертифікату про вакцинацію

Станом на 25 жовтня понад 800 кримінальних проваджень порушено у зв’язку з підробкою сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. По всій країні продовжують працювати мобільні групи по виявленню фальшивих документів.

Про це під час прямого ефіру програми «Свобода слова» заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«По всій Україні працює 1200 мобільних груп, які мають повноваження перевірити справжність сертифікату про завершення курсу вакцинації. До мобільних груп входять не лише поліцейські, але й Держспоживслужба. Та навіть медики можуть перевірити справжність такого документу. Бувають випадки, коли і медики торгують такими підробками. Наприклад, правоохоронці проводять контрольні закупки, щоб виявити шахраїв серед медичного персоналу», — сказав Денис Монастирський.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що ніякий штраф не покриє шкоду, якщо людина з підробним сертифікатом заразить десятки та сотні громадян. Також не варто забувати про наслідки на міжнародній арені – вже зараз Мальта перестала визнавати українські сертифікати.

«Минулого тижня газета The New York Times цілу статтю присвятила темі підробних сертифікатів в Україні. Ми розуміємо, що спокуса скористатися фальшивим документом дуже велика. Наприклад, коли людина після хвороби хоче поїхати у відпустку. Тому, купити сертифікат наші люди вважають меншим злом, ніж пропустити заплановану відпустку», — наголосив він.

Денис Монастирський підкреслив, що більшість випадків, які перевіряла кіберполіція, щодо підробки сертифікатів – це банальне шахрайство, коли у громадян просто виманювали кошти, не надаючи навіть підробних документів. Також є задокументовані епізоди, коли такі довідки просто виготовляють у фотошопі. Поліцейський або прикордонник, за допомогою службового планшету, з легкістю виявляє підробку.

«Поліцейські, коли роблять громадянам зауваження і просять дотримуватися режиму, часто отримують питання від людей, чи самі правоохоронці провакциновані. Мушу сказати, що понад 70% особового складу МВС отримали дві дози вакцини. Тому, ми плануємо ввести певні значки для поліцейських, які б підтверджували цей факт», — сказав очільник правоохоронного відомства.

Нагадаємо, впродовж минулого тижня поліція розпочала понад 80 кримінальних проваджень за фактами підроблень COVID-документів.

Департамент комунікації МВС України