По всій Україні запровадили І рівень небезпеки: оголошено штормове попередження (карта)

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Укргідрометцентр оголосив штормове попередження на 16 серпня.

У вівторок, 16 серпня, по всій Україні пгіршиться погода. Через це оголошено штормове попередження.

В Україні оголосили штормове попередження / фото ua.depositphotos.com

В Україні оголосили штормове попередження / фото ua.depositphotos.com

За даними Укргідрометцентру, завтра в Україні очікуються грози.

Також, за даними синоптиків, вночі у Запорізькій та Дніпропетровській областях, а вдень на Прикарпатті та у більшості центральних областей пройдуть значні дощі.

Через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

I ступінь – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

скріншот meteo.gov.ua

скріншот meteo.gov.ua

Нагадаємо, цього тижня, з 15 по 21 серпня, у більшості областей України очікується нестійка та дощова погода. Також очікується контраст у температурному режимі між західними та східними регіонами. // УНІАН

 

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