По всій Україні запровадили І рівень небезпеки: оголошено штормове попередження (карта)

Укргідрометцентр оголосив штормове попередження на 16 серпня.

У вівторок, 16 серпня, по всій Україні пгіршиться погода. Через це оголошено штормове попередження.

За даними Укргідрометцентру, завтра в Україні очікуються грози.

Також, за даними синоптиків, вночі у Запорізькій та Дніпропетровській областях, а вдень на Прикарпатті та у більшості центральних областей пройдуть значні дощі.

Через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

I ступінь – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, цього тижня, з 15 по 21 серпня, у більшості областей України очікується нестійка та дощова погода. Також очікується контраст у температурному режимі між західними та східними регіонами. // УНІАН