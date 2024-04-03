Почему качество воды во многих регионах мира продолжает ухудшаться
По данным ВООЗ, качество воды во многих регионах мира продолжает ухудшаться по ряду причин, это загрязнение водных ресурсов промышленными и бытовыми стоками, сельскохозяйственные стоки с полей, содержащие удобрения, пестициды и навоз животных, утечки из мест захоронения отходов, шахт и свалок, разливы нефти и химических веществ. Изменение климата, засухи и наводнения также ухудшают качество водных ресурсов.
По данным ООН, более 80% сточных вод в мире сбрасывается без очистки. А около 1,8 миллиарда человек используют источники питьевой воды, загрязненные фекалиями. Как отмечают эксперты компании SANTAN, поэтому во многих домах, заведения общественного питания и производствах главным способом борьбы с загрязнениями является фильтр для воды.
Практика фильтрации питьевой воды
Ухудшение качества воды может привести к нехватке безопасной питьевой воды и серьезным экологическим проблемам. Важны усилия по очистке сточных вод, борьбе с загрязнением и устойчивому управлению водными ресурсами.
Практика фильтрации питьевой воды в домашних условиях широко распространена во многих странах мира:
- В США около 42% домохозяйств используют фильтры для очистки питьевой воды дома согласно опросу 2017 года.
- В Канаде около трети домохозяйств применяют фильтры для воды.
- В Европе популярность бытовых фильтров растет. Например, в Великобритании их используют около 25% домохозяйств.
- В развивающихся странах с менее развитой системой водоснабжения использование домашних фильтров более распространено из-за проблем с качеством воды. В некоторых районах до 80% домохозяйств фильтруют воду.
- В странах с жаркими климатическими условиями и высоким содержанием солей в водопроводной воде, таких как страны Персидского залива, фильтры очень популярны.
Нужно ли фильтровать воду дома из водопровода?
Специалисты компании утверждают, что фильтрация водопроводной воды дома имеет ряд преимуществ. Во-первых в водопроводной воде могут присутствовать такие загрязнители, как хлор, тяжелые металлы, пестициды, промышленные химикаты и другие токсичные вещества. Фильтры помогают очистить воду от них.
Хлор и другие примеси могут придавать воде неприятный запах и привкус.
Во-вторых, фильтрация делает воду более чистой по вкусу. Фильтры умягчают воду, удаляя соли кальция и магния, которые вызывают образование накипи в чайниках, посудомоечных и стиральных машинах.
В-третьих, очищенная фильтрованная вода снижает риск заболеваний, связанных с употреблением загрязненной воды, таких как желудочно-кишечные расстройства, болезни печени и почек.
Бытовые фильтры для очистки водопроводной воды могут состоять из различных компонентов и материалов https://santan.ua/santehnika/vodoochistka/10145-filtra-i-sostavlyayushhie в зависимости от типа фильтра и его назначения:
- Угольные фильтры содержат активированный уголь – пористый материал с огромной поверхностью, на которой адсорбируются многие примеси. Уголь может быть в виде гранул, блоков или порошка.
- Обратноосмотические мембраны изготавливаются из полупроницаемых полимерных материалов, таких как целлюлоза, полиамид и др. Они пропускают только молекулы воды.
- Ионообменные смолы – это пластиковые полимерные шарики, способные обменивать свои ионы на соли жесткости в воде.
- Мембранные фильтры могут быть выполнены из различных полимеров (целлюлоза, полипропилен и др.) с микропорами для задержания частиц.
- Минеральные фильтры содержат гранулы из специальных сплавов (медь, цинк и др.), обеспечивающих окислительно-восстановительные процессы.
- Ресурсные фильтрующие материалы – кварцевый песок, цеолиты, вспененный полистирол и др.
- Корпуса и картриджи обычно изготавливаются из пластика (полипропилен, АБС-пластик и др.).
Кроме того, в состав фильтров могут входить дополнительные компоненты: бактерицидные добавки, смягчающие составы и т.д.
Когда вообще пришла практика фильтрации воды?
Практика фильтрации воды для питьевых нужд имеет достаточно длинную историю:
- Одни из первых примитивных фильтров использовались еще в древности – люди пропускали воду через ткань или песок, чтобы удалить крупные примеси и осадок.
- В 1627 году был запатентован один из первых фильтров из ткани и гравия для очистки воды от нечистот.
- В 1804 году был изобретен первый фильтр из пористого каменного материала – так называемый керамический фильтр для фильтрации воды.
- В 1830-х годах начали использовать фильтры, наполненные древесным углем, для удаления вредных примесей и запаха из воды.
- В начале 20 века фильтрация воды медленно, но верно распространялась в развитых странах для улучшения качества питьевой воды.
- Серьезный толчок развитию фильтрации дали открытия в области микробиологии и понимание важности удаления возбудителей заболеваний из воды.
- В 1960-70х годах начали активно внедряться такие технологии как обратный осмос, ультрафильтрация и др.
Таким образом, хотя очистка воды практиковалась довольно давно, хотя современные методы высокоэффективной фильтрации распространились относительно недавно – в 20 веке благодаря научно-техническому прогрессу.
Популярность фильтрации объясняется стремлением потребителей улучшить качество, вкус и безопасность питьевой воды в домашних условиях.