Почему качество воды во многих регионах мира продолжает ухудшаться

По данным ВООЗ, качество воды во многих регионах мира продолжает ухудшаться по ряду причин, это загрязнение водных ресурсов промышленными и бытовыми стоками, сельскохозяйственные стоки с полей, содержащие удобрения, пестициды и навоз животных, утечки из мест захоронения отходов, шахт и свалок, разливы нефти и химических веществ. Изменение климата, засухи и наводнения также ухудшают качество водных ресурсов.

По данным ООН, более 80% сточных вод в мире сбрасывается без очистки. А около 1,8 миллиарда человек используют источники питьевой воды, загрязненные фекалиями. Как отмечают эксперты компании SANTAN, поэтому во многих домах, заведения общественного питания и производствах главным способом борьбы с загрязнениями является фильтр для воды.

Практика фильтрации питьевой воды

Ухудшение качества воды может привести к нехватке безопасной питьевой воды и серьезным экологическим проблемам. Важны усилия по очистке сточных вод, борьбе с загрязнением и устойчивому управлению водными ресурсами.

Практика фильтрации питьевой воды в домашних условиях широко распространена во многих странах мира:

В США около 42% домохозяйств используют фильтры для очистки питьевой воды дома согласно опросу 2017 года.

В Канаде около трети домохозяйств применяют фильтры для воды.

В Европе популярность бытовых фильтров растет. Например, в Великобритании их используют около 25% домохозяйств.

В развивающихся странах с менее развитой системой водоснабжения использование домашних фильтров более распространено из-за проблем с качеством воды. В некоторых районах до 80% домохозяйств фильтруют воду.

В странах с жаркими климатическими условиями и высоким содержанием солей в водопроводной воде, таких как страны Персидского залива, фильтры очень популярны.

Нужно ли фильтровать воду дома из водопровода?

Специалисты компании утверждают, что фильтрация водопроводной воды дома имеет ряд преимуществ. Во-первых в водопроводной воде могут присутствовать такие загрязнители, как хлор, тяжелые металлы, пестициды, промышленные химикаты и другие токсичные вещества. Фильтры помогают очистить воду от них.

Хлор и другие примеси могут придавать воде неприятный запах и привкус.

Во-вторых, фильтрация делает воду более чистой по вкусу. Фильтры умягчают воду, удаляя соли кальция и магния, которые вызывают образование накипи в чайниках, посудомоечных и стиральных машинах.

В-третьих, очищенная фильтрованная вода снижает риск заболеваний, связанных с употреблением загрязненной воды, таких как желудочно-кишечные расстройства, болезни печени и почек.

Бытовые фильтры для очистки водопроводной воды могут состоять из различных компонентов и материалов https://santan.ua/santehnika/vodoochistka/10145-filtra-i-sostavlyayushhie в зависимости от типа фильтра и его назначения:

Угольные фильтры содержат активированный уголь – пористый материал с огромной поверхностью, на которой адсорбируются многие примеси. Уголь может быть в виде гранул, блоков или порошка. Обратноосмотические мембраны изготавливаются из полупроницаемых полимерных материалов, таких как целлюлоза, полиамид и др. Они пропускают только молекулы воды. Ионообменные смолы – это пластиковые полимерные шарики, способные обменивать свои ионы на соли жесткости в воде. Мембранные фильтры могут быть выполнены из различных полимеров (целлюлоза, полипропилен и др.) с микропорами для задержания частиц. Минеральные фильтры содержат гранулы из специальных сплавов (медь, цинк и др.), обеспечивающих окислительно-восстановительные процессы. Ресурсные фильтрующие материалы – кварцевый песок, цеолиты, вспененный полистирол и др. Корпуса и картриджи обычно изготавливаются из пластика (полипропилен, АБС-пластик и др.).

Кроме того, в состав фильтров могут входить дополнительные компоненты: бактерицидные добавки, смягчающие составы и т.д.

Когда вообще пришла практика фильтрации воды?