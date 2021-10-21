Погода на вихідних 23–24 жовтня: від заморозків до бабиного літа

Найбільше пощастить із погодою на вихідні центральним, північним і південним регіонам — сміливо плануйте фотосесії в сонячних парках!

За даними Sinoptik.ua, ясна погода з мінливою хмарністю в суботу встановиться в Київській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій і Вінницькій областях, а також у Херсоні, Миколаєві й Одесі. Повітря прогріється в середньому до 11–13 °С. Найтепліше буде на півдні — до 16–17 °С.

Для інших частин України прогноз погоди на вихідні трохи менш оптимістичний, без термоса з гарячим малиновим чаєм краще не виходити з дому. Дощі з вогким вітром до 12 м/с пройдуть у суботу у всіх західних регіонах, а також на сході — мешканцям Донецької, Луганської, Харківської та Дніпропетровської областей рекомендуємо брати із собою дощовики. Холодніше за все буде в Луцьку (6–8 °С), а максимальні температурні показники прогнозуються в Донецьку й Луганську (до 16 °С). У неділю погода без опадів із мінливою хмарністю встановиться на всій території України. При цьому стане набагато прохолодніше — до 6–9 °С на заході, півночі, у центральних областях до 11–12 °С на півдні та сході. Прийдуть на вихідних і перші осінні заморозки: до −1 °С уночі з 24 на 25 жовтня буде в Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Вінницькій областях, а також на Черкащині. Підготуйте до холодів клумби й городи, час іще є!

Погода на початку тижня

Новий тиждень почнеться із сонячної прохолодної погоди у всіх регіонах України. За інформацією Sinoptik.ua, на заході й у центральній Україні стовпчики термометрів не піднімуться вище 6–9 °С. В Одеській і Херсонській областях середня температура становитиме 9–11 °С, а найхолодніше буде на сході — до 5–8 °С. Не обійдеться погода на понеділок без заморозків: уночі температура опуститься до −2…−4 °С у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Житомирській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Харківській, Черкаській, Чернігівській і Сумській областях. У південних і південно-східних областях ночами поки буде плюсова температура, у Києві — від 0 до −2 °С.

Пожежонебезпека зберігається

Надзвичайний рівень пожежонебезпеки на 23 жовтня зафіксовано в західних і східних регіонах, а також у Київській, Запорізькій, Житомирській і Вінницькій областях. Відкладіть на наступні вихідні шашлики на природі й обов’язково попередьте близьких!