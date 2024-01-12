Погода на вихідних 13-14 січня буде похмурою, сніжною і морозною, але потепліє вже з понеділка

Наприкінці тижня в Україні все ще буде холодно, проте вже з неділі морози поступово відступатимуть. Погода на вихідних 13-14 січня буде похмурою і сніжною, у деяких регіонах очікуються снігопади до 3-5 мм.

Про це повідомили в Sinoptik.ua.

За даними синоптиків, у суботу по всій Україні буде холодно та хмарно. Найнижче стовпчики термометрів опустяться на сході та півночі країни: до -9…-13 °С удень. У центральних областях очікується -6…-9 °С, у південних та західних – -2…-5 °С.

Майже в усіх регіонах, крім сходу України, сніжитиме. На заході та в центрі очікується до 3 мм опадів, до сильного снігу (до 5 мм) варто підготуватися мешканцям Київської та Черкаської областей.

У неділю у східних областях термометри вдень покажуть -6…-9 °С (до -14 °С уночі), на півдні, південному сході та заході очікується близько 0 °С. У Кіровоградській області та північних регіонах середня денна температура становитиме -4…-7 °С (до -15 °С уночі), у центральних і північно-західних областях — близько -2…-4 °С (до -5…-8 °С уночі). При цьому через високу вологість і поривчастий вітер на вулиці здаватиметься холодніше.

Сніг у неділю падатиме в усіх регіонах, окрім Одеської та Чернівецької областей. Особливо сильно сніжитиме на Закарпатті, у Київській, Запорізькій і Луганській областях. На решті території України опади будуть незначними.

Новий тиждень розпочнеться з потепління по всій Україні. У понеділок у західних, північних і центральних областях термометри покажуть близько 0 °С, на півдні та південному сході – +2…+4 °С. У Донецькій і Луганській областях температура вдень становитиме -1…-3 °С, але вночі буде холодно — до -8…-10 °С.

Погода на початку тижня буде хмарною. На півночі країни, у Львівській, Закарпатській, Рівненській, Волинській, Луганській і Донецькій областях пройде невеликий сніг.