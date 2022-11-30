Поліцейські Києва надали додаткові номери телефонів, які цілодобово підключені до мережі Інтернет завдяки Starlink

До уваги киян та гостей столиці!
У разі відсутності стільникового зв’язку, за вказаними номерами з правоохоронцями можна зв’язатися через мобільні додатки WhatsApp, Viber та Telegram, підключившись до Wi-Fi:
Чергова частина Голосіївського управління поліції – (063) 425-43-99 (Telegram), (067) 650-50-15 (WhatsApp, Viber);
Чергова частина Дарницького управління поліції – (073) 572-70-02 (WhatsApp, Telegram, Viber);
Чергова частина Деснянського управління поліції – (095) 322-05-58 (WhatsApp, Telegram, Viber);
Чергова частина Дніпровського управління поліції – (067) 650-69-23 (WhatsApp, Telegram, Viber);
Чергова частина Оболонського управління поліції – (067) 124-19-49 (WhatsApp, Telegram, Viber);
Чергова частина Подільського управління поліції – (063) 431-73-74 (WhatsApp, Telegram, Viber);
Чергова частина Печерського управління поліції – (067) 639-28-35 (WhatsApp Telegram, Viber) );
Чергова частина Святошинського управління поліції – (098) 734-06-46 (WhatsApp, Telegram, Viber);
Чергова частина Солом’янського управління поліції – (068) 742-32-53 (WhatsApp, Telegram, Viber);
Чергова частина Шевченківського управління поліції – (067) 650-69-24 (WhatsApp, Telegram,Viber);
Чергова частина відділу поліції на станціях залізничного транспорту – (067) 639-28-80 (WhatsApp, Telegram,Viber);
Чергова частина управління поліції в Метрополітені – (096) 490-16-98 (WhatsApp, Telegram, Viber);
Чергова частина відділу поліції в річковому порту Київ – (068) 833-72-83 (WhatsApp, Telegram, Viber).