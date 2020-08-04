Поліцейські Луганщини викрили «схему» вимагання коштів з учасників бойових дій
360 тисяч гривень «винагороди» вимагав працівник відділу Міністерства у справах ветеранів у Луганській області через посередника від колишнього військовослужбовця за оформлення та отримання одноразової виплати за бойові поранення. Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру.
Злочинну діяльність підозрюваних викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Луганській області, обласного управління Служби безпеки України, слідчі обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області.
Зловмисники налагодили корупційну схему оформлення та отримання учасниками АТО/ООС соціальних виплат. За певну суму неправомірної вигоди співробітник відомства обіцяв вплинути на уповноважених осіб, до компетенції яких входить вирішення цього питання.
У ході слідства правоохоронці встановили, що за отримання одноразової виплати за бойові поранення колишній військовослужбовець повинен був надати «винагороду» у понад 360 тисяч гривень. Вказана сума складалася з неправомірної вигоди — 4 500 тисяч доларів США – та з 50 % від суми соціальної виплати — 240 тисяч гривень.
З метою приховування протиправної діяльності співробітник структурного підрозділу відомства залучив посередника.
Розрахунки повинні були проводитися у кілька етапів: з початку сума хабаря, а після отримання соцвиплати – решта.
Посередника було затримано після отримання 3 500 тисяч доларів США неправомірної вигоди. Раніше було задокументовано факт отримання ним 1000 доларів США.
Наразі співробітникові відділу у Луганській області Міністерства у справах ветеранів та посереднику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України