Поліцейські затримали зрадника з Бучі: співпрацював із ворогом під час окупації Київщини

Житель Кривого Рогу приїхав у Бучу до родичів, патрулював разом із військовими рф, психологічно тиснув на жителів Бучі, погрожував їм вбивством, залякував зброєю, а прихильників Збройних сил України — катував. За такі дії фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Оперативники Департаменту карного розшуку спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України затримали підозрюваного на Дніпропетровщині, де він переховувався після звільнення Київщини від ворога.

В ході розслідування кримінального провадження поліцейські зібрали докази причетності до злочинної діяльності 62-річного громадянина України.

За матеріалами слідства, в лютому 2022 року, перебуваючи у місті Буча Київської області, чоловік перейшов на бік окупантів. Спільно з ними він патрулював, залякував і бив місцевих мешканців, а також погрожував їм вбивством і здавав позиції українських військових.

Окрім того, слідство встановило, що підозрюваний разом із російськими військовими бив і катував людей, які підтримували Збройні сили України, чинили опір загарбникам та не погоджувалися на співпрацю.

Всі слідчі дії проведені поліцейськими у рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Під час обшуку в помешканні зловмисника поліцейські вилучили речові докази, які свідчать про його співпрацю з окупантами. Тож фігуранту уже оголошено про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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Національна поліція України