Поліція попереджає про обмеження руху транспорту в Києві 14 жовтня (схема)

Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.
У зв’язку з проведенням пішої ходи присвяченій Дню захисників і захисниць України з 13:30 до 18:30 14 жовтня буде перекрито рух автотранспорту на:
вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);
бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);
вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської);
вулиці Михайлівській;
вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);
вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні);
ділянках прилеглих вулиць.
Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.
Патрульна поліція України