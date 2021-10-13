Поліція попереджає про обмеження руху транспорту в Києві 14 жовтня (схема)

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Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.

У зв’язку з проведенням пішої ходи присвяченій Дню захисників і захисниць України з 13:30 до 18:30 14 жовтня буде перекрито рух автотранспорту на:

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👉 вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);
👉 бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);
👉 вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської);
👉 вулиці Михайлівській;
👉 вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);
👉 вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні);
👉 ділянках прилеглих вулиць.
Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.

Патрульна поліція України 

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