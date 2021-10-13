Поліція попереджає про обмеження руху транспорту в Києві 14 жовтня (схема)

Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.

У зв’язку з проведенням пішої ходи присвяченій Дню захисників і захисниць України з 13:30 до 18:30 14 жовтня буде перекрито рух автотранспорту на:

вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка); бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик); вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської); вулиці Михайлівській; вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової); вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні); ділянках прилеглих вулиць.

Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.

Патрульна поліція України