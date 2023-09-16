Пологи в умовах війни. У МОЗ розповіли, за що у лікарнях не потрібно платити

Породіллі в Україні можуть отримати низку послуг у пологових будинках безкоштовно. Їх компенсує держава.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я у Facebook .

В Україні є 306 лікарень та пологових будинків, які уклали договори з Національною службою здоров’я на надання послуги “Медична допомога при пологах”. Вони надають безкоштовні послуги для майбутніх батьків та малюків.

Вагітні жінки мають право на вільний вибір пологового серед тих, які уклали договір з НСЗУ, але не можуть обрати лікаря, з яким народжувати. Державна програма покриває пологи з черговою акушерською бригадою.

Безкоштовні послуги для породіль:

медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою;

партнерські пологи;

ведення неускладнених та ускладнених пологів;

проведення ургентного або планового кесаревого розтину;

моніторинг стану роділлі й плода;

зниження відчуття болю – епідуральна анестезія та інші методи;

анестезіологічне забезпечення;

лабораторні та інструментальні дослідження 24/7;

консультування лікарями інших спеціальностей;

проведення постконтактної АРТ профілактики дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів;

пульсоксиметричний скринінг критичних вроджених вад серця, оцінювання слуху в новонароджених;

щеплення для немовляти;

консультування жінок з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції;

надання психологічної підтримки;

харчування в умовах стаціонару тощо.

У міністерстві наголошують, що породіллі не мають платити за кесарів розтин, адже Програма медичних гарантій покриває і неускладнені, і ускладнені види пологів.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, куди українці можуть звернутися, якщо у державній лікарні вимагають хабар.