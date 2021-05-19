Польща на кордоні буде вакцинувати українців, які приїжджають на роботу

Влада Польщі ухвалила рішення вакцинувати українських громадян, які прибувають до Польщі на заробітки, прямо в пунктах пропуску на кордоні.

Про це пишуть wiadomosci.

Українцям, які приїжджають до Польщі, буде запропонована вакцина Johnson & Johnson.

Керівник медичного центру в Ряшеві професор Станіслав Мазур вважає, що вакцинація на кордоні буде своєрідним фільтром проти занесення коронавірусу ззовні.

Використання одноразового препарату дозволить уникнути можливих ускладнень при організації приймання другої дози.

Мазур зазначив, що у вакцинації заробітчан зацікавлені роботодавці. Компанії, які наймають іноземців на будівництво, сезонні роботи, побоюються спалаху коронавірусу, який в надалі блокує роботу. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»