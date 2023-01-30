Польща оновила правила повторного в’їзду для біженців з України

Якщо ж український біженець повертається до Польщі, але не виконає зазначені умови, він може втратити соціальні пільги.

У Польщі оновили правила повторного перетину кордону для українських біженців. Відтепер обов’язковим стане пред’явлення на кордоні diia.pl, щоб не втратити статус UKR.

Про це повідомляє Посольство України у Польщі. Зазначається, що для збереження статусу іноземець має право виїжджати з Польщі на термін не більше 30 діб.

“Щоб уникнути втрати статусу PESEL UKR у зв’язку з виїздом з території Польщі на термін, менший за 30 днів, іноземець, який повертається до Польщі, повинен повідомити співробітника Прикордонної служби, який здійснює паспортний контроль, про намір в’їхати у зв’язку з використанням права тимчасового захисту в Польщі та щоразу показувати електронний документ diia.pl”, – йдеться в повідомленні.

У посольстві уточнюють, що це треба робити, навіть якщо українці їхатимуть до Польщі на роботу чи з іншою метою, але при цьому вони користуватимуться захистом у цій державі.

Якщо ж біженець повертається до Польщі, але не виконає зазначені умови, він може втратити соціальні пільги.

“В’їзд на територію Польщі без повідомлення про вищезазначені обставини або без пред’явлення електронного документа diia.pl може призвести до того, що дані іноземця не будуть включені до реєстрів, на основі яких надається статус PESEL UKR, і який пов’язаний з численними соціальними правами”, – попереджають дипломати.

Українські біженці в Польщі

Як повідомляв УНІАН, у грудні Сейм Польщі проголосував за зміни до спецзакону про допомогу біженцям з України. Польська сторона передбачає участь українців в оплаті за проживання, а також обмеження соцвиплат у разі виїзду українців з Польщі.

Зокрема, тепер українці зможуть безкоштовно проживати в місцях тимчасового розміщення тільки в перші 120 днів з моменту першого приїзду до Польщі. Українці матимуть лише 30 днів, а не 90 як раніше, на отримання польського ідентифікаційного коду (PESEL). Також будуть заморожені соціальні виплати громадянам України в момент виїзду з Польщі.

Нагадаємо, що за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українських біженців зараз зареєстровані за різними схемами захисту в країнах Європи, багато з них в країнах ЄС, які межують з Україною – Словаччини, Польщі, Угорщини та Румунії.

Наприкінці року Європейська комісія продовжила ще на один рік – до березня 2024 року – правила прийому та надання захисту українським біженцям. // УНІАН