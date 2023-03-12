Польща скасовує спрощені правила ввезення домашніх тварин з України

Спрощені умови провезення тварин скасовуються з 27.03.2023 року.

Скасовуються спрощені умови для некомерційного переміщення домашніх тварин (собак, котів, тхорів) з території України до Республіки Польща.

Як повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, відповідно до офіційної інформації компетентного органу Республіки Польща, спрощені умови провозу тварин скасовуються з 27.03.2023 року.

Відтепер умови переміщення відповідатимуть загальним критеріям законодавства Європейського Союзу враховуючи особливості визначені Регламентом (ЄС) № 576/2013, серед яких:

– тварина має бути ідентифікована за допомогою мікрочіпа (транспондера) або чіткого для прочитання татуювання, нанесеного до 03.07.2011 року;

– тварина повинна мати дійсне щеплення проти сказу (дата вакцинації не повинна передувати даті нанесення транспондера чи татуювання або даті зчитування транспондера чи татуювання, зазначених у відповідному розділі ідентифікаційного документа; ревакцинація повинна вважатися первинною вакцинацією, якщо вона не була проведена протягом терміну дії попередньої вакцинації);

– має бути проведено поточне серологічне дослідження на визначення титру антитіл до сказу (рівень нейтралізуючих антитіл до вірусу сказу в сироватці крові, що дорівнює або перевищує 0,5 МО/мл);

– тварина повинна мати погоджену форму Сертифікату здоров’я тварин для некомерційного переміщення до держав-членів ЄС.

Тимчасово до окремого скасування, за умов наявності відповідного результату дослідження не вимагатиметься період очікування три місяці з моменту забору крові для проведення серологічного дослідження на визначення титру антитіл до сказу до дати некомерційного переміщення.

Війна в Украині та порятунок тварин

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну було скасовано будь-які обмеження на вивезення домашніх тварин в інші країни. Задля порятунку тварин від війни, господарям надали можливість вивозити улюбленців без документів, мікрочипів та навіть відповідних щеплень. // УНІАН