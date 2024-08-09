Понад 9 років проведе за ґратами мешканець Київщини, який кинув гранату у поліцейського

Нагадаємо, що подія трапилась 11 травня, близько 21:00 в місті Бровари.

Того дня поліцейські відділу реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції отримали виклик щодо хуліганських дій невідомого. Коли вони прибули за вказаною адресою, зловмисник кинувся втікати, поліцейський почав його переслідувати, тоді чоловік кинув гранату у бік правоохоронця. Внаслідок вибуху поранення отримав поліцейський та сам правопорушник.

37-річний правоохоронець отримав поранення ніг та лівої руки. Він досі знаходиться на лікуванні.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочинів передбачених ч. 1 ст. 348 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Провадження було розслідувано під процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури, та скеровано до суду для прийняття рішення.

Наразі вироком Броварського міськрайонного суду зловмисника засуджено до 9 років та 2 місяців позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Київської області