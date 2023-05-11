Попередження про небезпечні гідрологічні явища: продовжуватиметься повільне формування максимального рівня водопілля на Десні

11-12 травня продовжуватиметься повільне формування максимального рівня водопілля на Десні біля Літок з підвищенням рівня води на 1-3 см за добу, що супроводжуватиметься незначним затопленням понижених ділянок заплави нижче поста Літки у Броварському районі Київської області. (І рівень небезпеки – жовтий).

Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

11-15 травня на Десні у Чернігівській області рівні води знижуватимуться на 1-10 см за добу зі зменшенням затоплення заплави та негативних наслідків від річкових вод:

– на ділянці Десни Макошине-Чернігів продовжуватиметься поступове зменшення затоплення понижених територій навколо окремих сіл, порушення транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Корюківському районі та часткового затоплення територій міського пляжу у м. Чернігів, садово-дачної забудови, доріг на заплаві у м. Чернігів Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий)

– на решті ділянок Десни вода поступово звільняє частково затоплені ділянки заплави річки у Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області (І рівень небезпеки – жовтий).

11-15 травня на Верхньому Дніпрі в межах країни утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 см за добу, зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення ряду прирічкових сіл та часткове затоплення територій окремих населених пунктів у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

11-15 травня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок в окремих населених пунктах на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).