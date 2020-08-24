«Попсовий шабаш з російським присмаком»: Сенцов емоційно прокоментував «державний» концерт до Дня Незалежності

Колишній політв’язень Росії, український режисер Олег Сенцов емоційно прокоментував концерт до Дня Незалежності у столиці

Про це він написав у Facebook, передає Depo.ua.

«Шльопали ушльопки по Софіївській площі. Те що там відбулось, дуже гарно висвітлює, що насправді відбувається в голові президента, його оточення, та їх прихильників. Попсовий шабаш з російським присмаком, обіцянки провести парад Перемоги над ворогом, за відсутності розуміння як це може статися, навіть якщо режим тиші протримається сотні років», – пише режисер.

Сенцов додав, що добре, що поруч з цим фальшивим світом, існує справжній, де люди, які знають ціну слів та дій, йдуть спокійними колонами в камуфльованому одязі, а люди на вулицях кажуть їм: «Дякуємо!»