Посередникам заборонили брати гроші з українців за працевлаштування за кордоном – Мінекономіки

Посередник зобов’язаний безоплатно надавати громадянам України консультації та інформацію o перевагах легального працевлаштування за кордоном.

В Україні набули чинності зміни до Закону “Про зайнятість населення” щодо надання послуг з посередництва в працевлаштування за кордоном. Послуги посередників має сплачувати роботодавець.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

“Суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, забороняється отримувати від громадян, яким надані зазначені послуги, гонорари, комісійні та інші винагороди. Оплата послуг з посередництва в працевлаштуванні за кордоном проводиться роботодавцем, якому надані такі послуги”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, посередник зобов’язаний безоплатно надавати громадянам України консультації та інформацію про переваги легального працевлаштування за кордоном, характер майбутньої роботи, умови та розмір оплати праці, умови проживання в державі перебування, наявність міжнародних договорів у сфері працевлаштування та соціального забезпечення, укладених між Україною та державою працевлаштування. // УНІАН