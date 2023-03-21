После пандемии возрос спрос на медицинский оздоровительный туризм и на натуральную косметику

По мере выхода из пандемии стал постепенно восстанавливаться и медицинский туризм. Начиная с косметической и пластической хирургии и заканчивая стоматологией, ортопедической хирургией, кардиохирургией, онкологией и трансплантацией органов, пациенты во всем мире вновь расширяют свой кругозор, когда дело доходит до здравоохранения.

В недавних отчетах подчеркивается, что мировой рынок медицинского туризма как и торговля экзотической косметикой, как ожидается, достигнет 54 201,88 млн долларов США к 2027 году, а совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 11,23% в период с 2022 по 2027 год. Есть несколько причин, по которым люди ищут варианты, отмечают эксперты компании Greenspa. Исследования показали, что почти 56% пациентов хотят лучшего лечения, а 22% хотят платить меньше. Кроме того, 18% пациентов ищут варианты лечения, недоступные в их родных странах, а 10% хотят получить лечение как можно скорее и без очереди, тоже касается и спроса на натуральную и живую косметику.

Кроме того, поскольку глобальное бремя проблем продолжает расти, клиенты ищут расширенные персонализированные оздоровительные и косметологические программы, уделяя особое внимание медицинскому оздоровительному туризму.

Горячие точки медицинских путешествий

Несколько стран продемонстрировали многообещающий рост за последние годы, отчасти благодаря своим захватывающим дух пейзажам. Канада занимает первое место в Индексе медицинского туризма 2020-2021 гг. благодаря своей безмятежной обстановке и медицинским услугам мирового класса. Тем не менее, несколько других стран также вносят свой вклад в отрасль. Вот некоторые некоторые из самых популярных направлений медицинских путешествий.

Таиланд

Хорошо зарекомендовавшее себя туристическое направление, более девяти процентов ВВП Таиланда приходится на медицинский туризм. По оценкам, более трех миллионов человек ежегодно посещают Таиланд, чтобы воспользоваться медицинскими услугами страны. Лечение здесь стоит на 50-80% дешевле, чем на Западе. Пациенты из Соединенных Штатов, Ближнего Востока, Вьетнама и Лаоса составляют огромную часть тех, кто ищет косметическую составляющую, такую ​​​​как омолаживающие процедуры и прочее. Кроме того в последнее время все популярней становится тайская косметика, что сказалось уже и на украинском рынке, где уже доступны товары этого сегмента такие как различные органические тайские мази и даже тайская зубная паста.

Страна также известна своим гостеприимством и может похвастаться высококвалифицированным медицинским персоналом, получившим образование в основном в Европе. Даже на самые сложные и многоэтапные процедуры и операции пациентам редко приходится стоять в длинных очередях.

Индия

Сообщается, что число иностранных пациентов в Индии растет в среднем на 25 процентов в год. Одна из основных причин популярности заключается в том, что стоимость лечения здесь меньше, чем в других развитых странах, а время ожидания отсутствует. Многие частные клиники страны сертифицированы Объединенной международной комиссией (JCI), что свидетельствует о соблюдении строгих международных стандартов. Более того, люди могут выбрать альтернативную медицину, такую ​​как аюрведа и натуропатия, для более комплексного выздоровления.

Япония

Страна восходящего солнца занимает третье место в рейтинге медицинского туризма. С одной стороны, учреждения здравоохранения страны оснащены самыми современными медицинскими технологиями; с другой стороны, здесь есть несколько замечательных туристических достопримечательностей, что делает их обязательным для посещения. Но важно подчеркнуть, что медицинские процедуры здесь часто довольно дорогие. Причина, по которой Япония занимает высокое место в списке, заключается в ее передовых медицинских учреждениях и более высоком уровне лечения.

Сингапур

Согласно индексу медицинского туризма, Сингапур занимает второе место среди 46 лучших направлений. По сообщениям, страна ежегодно принимает около 500 000 посетителей и известна своей кардиологией, гематологией, онкологией, неврологией, терапией стволовыми клетками и ортопедическим лечением. Он считается одним из самых безопасных городов для получения современной медицинской помощи и имеет одно из самых высоких показателей больниц, аккредитованных JCI.

Испания

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ставит Испанию на седьмое место среди лучших медицинских направлений в Европе. Сообщается, что пациенты могут сэкономить от 30 до 70 процентов затрат по сравнению с США, Великобританией и Канадой. Кроме того, как одно из самых популярных туристических направлений в мире, Испания является идеальным местом для тех, кто хочет познакомиться с богатой культурой страны, проходя такие процедуры, как ортопедическая хирургия, стоматология, косметическая хирургия, хирургия зрения и хирургия ожирения.

Турция

Турция хорошо известна как популярное направление для медицинских путешествий и известна, среди прочего, своими операциями по пересадке волос, косметической хирургией и процедурами ЭКО. Страна предлагает доступные процедуры, высококачественный уход и доступ к первоклассному медицинскому обслуживанию. Сообщается, что медицинские процедуры в стране стоят на 70% дешевле, чем в США. Персонал большинства медицинских учреждений хорошо обучен и сертифицирован. Еще одним преимуществом лечения в Турции является безвизовый въезд из более чем 70 стран.

Объединенные Арабские Эмираты

За последние несколько лет ОАЭ стали перспективным направлением для медицинских поездок. В 2021 году страну посетило более 630 000 медицинских туристов. Этот рост можно объяснить недавними достижениями в области медицинского обслуживания и легкостью, с которой посетители могут бронировать медицинские процедуры и пользоваться скидками на авиабилеты, визу, медицинскую страховку, проживание в отелях, развлекательные мероприятия и многое другое. Страна превратилась в центр медицинских путешествий благодаря близости к Европе и Ближнему Востоку. По сравнению с США и Великобританией, здесь пациенты могут сэкономить от 30 до 40 процентов затрат на те же процедуры.

Путь вперед

Глобальная индустрия медицинского туризма быстро развивается, а поведение и предпочтения пациентов придают рынку еще большую динамику. Хорошей новостью является то, что большинство ограничений на поездки снято, и люди ищут более эффективные варианты. В течение следующих нескольких лет появятся новые направления с интересными предложениями и большей ценностью, а передовые технологии будут стимулировать инновации в продуктах и ​​услугах и улучшать результаты лечения пациентов.