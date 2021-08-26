Постачальникам комунальних послуг дозволили відключати боржникам газ, світло та воду

Постачальники мають право відновити відключення через 30 днів після того, як регіон вийде з «червоної» зони карантину.

В Україні постачальники комунальних послуг знову зможуть відключати від послуг українців з боргами за комунальні послуги.

Це стало можливо після внесення змін до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

Раніше на період дії карантину і 30 днів після нього заборонялося нарахування пені та накладення штрафних санкцій за борги з оплати комунальних послуг.

Після внесення правок до Закону дана заборона діятиме тільки в регіонах, де встановлено «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки.

Згідно з внесеними правками, постачальники мають право відновити відключення через 30 днів після того, як Регіон вийде з «червоної» зони карантину. Таким чином, комунальні підприємства зможуть відключати боржників від газу, електроенергії та інших видів комунальних послуг.

Як відновити надання комунальних послуг у разі відключення:

погасити заборгованість;

оплатити послугу повторного підключення.

Залежно від технічних умов та регіону витрати побутових споживачів на відключення від електроенергії за борги та повторного погодження протоколу можуть становити від 600 до 2000 грн.

Єдиний реєстр та борги за комуналку

За даними Єдиного реєстру боржників, в Україні кількість боржників з оплати комунальних послуг у 2020 році зросла на 50%, при цьому найбільше в судовому порядку з українців стягують заборгованість перед теплопостачальниками.

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) на кінець лютого 2021 року зросла на 1,4% у порівнянні з січнем – до 82,1 млрд грн.

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) на кінець березня 2021 року зменшилася на 3,5% у порівнянні з лютим – до 79,3 млрд грн. // УНІАН