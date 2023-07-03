Потрібен буде номер мобільного і пароль. В Україні посилюють правила поповнення банківських карток через термінали
Національний банк України посилив вимоги до внесення готівки через платіжні термінали. З 1 серпня 2023 року квитанції повинні містити номер мобільного телефону платника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
За даними прес-служби, під час операції з унесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС)платник має:
- ввести номер свого мобільного телефону на екрані ПТКС;
- отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);
- ввести на екрані ПТКС одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;
- отримати квитанцію.
Ці вимоги стосуються операцій із унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою ПТКС.
Без пароля
Водночас вимоги не поширюються на такі платежі, як:
- сплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);
- оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські);
- оплата проїзду в міському і приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті);
- оплата маршрутних пасажирських перевезень;
- поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;
- сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.