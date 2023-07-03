Потрібен буде номер мобільного і пароль. В Україні посилюють правила поповнення банківських карток через термінали

Національний банк України посилив вимоги до внесення готівки через платіжні термінали. З 1 серпня 2023 року квитанції повинні містити номер мобільного телефону платника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

За даними прес-служби, під час операції з унесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС)платник має:

ввести номер свого мобільного телефону на екрані ПТКС;

отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);

ввести на екрані ПТКС одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;

отримати квитанцію.

Ці вимоги стосуються операцій із унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою ПТКС.

Без пароля

Водночас вимоги не поширюються на такі платежі, як: