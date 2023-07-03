Потрібен буде номер мобільного і пароль. В Україні посилюють правила поповнення банківських карток через термінали

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Національний банк України посилив вимоги до внесення готівки через платіжні термінали. З 1 серпня 2023 року квитанції повинні містити номер мобільного телефону платника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Потрібен пароль. В Україні посилюють правила поповнення банківських карток через термінали

Фото: для поповнення картки потрібен номер телефону (Віталій Носач, РБК-Україна)

За даними прес-служби, під час операції з унесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС)платник має:

  • ввести номер свого мобільного телефону на екрані ПТКС;
  • отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);
  • ввести на екрані ПТКС одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;
  • отримати квитанцію.

Ці вимоги стосуються операцій із унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою ПТКС.

Без пароля

Водночас вимоги не поширюються на такі платежі, як:

  • сплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);
  • оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські);
  • оплата проїзду в міському і приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті);
  • оплата маршрутних пасажирських перевезень;
  • поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;
  • сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.
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