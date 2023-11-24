Потужні опади, хуртовини та снігові замети: страшна негода охопить майже всю Україну

У більшості областей України оголосили другий рівень небезпечності.

В Україні наприкінці тижня очікується потужна негода з сильними дощами, хуртовинами, ожеледдю та потужним вітром. Внаслідок негоди місцями намете до півметра снігу, припиниться рух транспорту, а на Чорному морі вируватиме шторм. Про погіршення погоди попереджає Український гідрометцентр.

“У звязку з впливом активного циклону в Україні, крім західних та східних областей, очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпечності”, – кажуть синоптики.

За їх даними, у Київській, Чернігівській, Черкаській та Одеській областях очікуються сильні снігопади.

В Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях будуть сильні дощі та мокрий сніг, місцями ожеледь.

“Приріст снігового покриву у зазначених областях 20-30 см, місцями 40-50 см”, – попереджають в Укргідрометцентрі.

Також, за прогнозами синоптиків, очікуються хуртовини, снігові замети, а на дорогах ожеледиця.

В Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.

“У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17- 22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с”, – прогнозують синоптики.

Водночас на акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 м/с; висота хвиль 20-30 дм, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада висота хвиль сягатиме 30-50 дм.

“Складні погодні умови призведуть до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств у більшості областей країни, припинення роботи портів на узбережжі морів; порушення та припинення руху транспорту на дорогах Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей”, – зазначають в Укргідрометцентрі. // УНІАН