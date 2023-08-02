Повідомлено про підозру директору медичного закладу м. Черкаси, через недбалість якого завдано збитків на суму понад ₴5 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору одного із комунальних медичних закладів міста Черкаси за фактом неналежного виконання службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам окремих юридичних осіб (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, директор комунального медичного закладу у 2018 році, отримавши електронні ключі доступу та паролі до додатків та банківських рахунків закладу незаконно передав їх заступнику головного бухгалтера, яка упродовж 2018 – 2020 років безпідставно перерахувала на свої банківські рахунки та рахунки своїх знайомих бюджетні кошти на загальну суму понад 5 300 000 гривень. Вказаними діями юридичній особі спричинено тяжкі наслідки на зазначено вище суму.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області та Управління СБУ в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 367 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури