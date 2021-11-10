Повідомленоо про підозру поліцейським з Дніпропетровщини та Київщини, які били людей під час затримання

ДБР проводить системну роботу з виявлення та недопущення застосування сили правоохоронцями. Останнім часом працівники Бюро за сприяння ДВБ Нацполіції повідомили про підозру чотирьом поліцейським, які незаконно застосовували насильство до людей під час виконання службових обов’язків.

У Дніпропетровській області інспектор поліції побив 19-річного хлопця.

У червні 2021 року на лінію 102 звернувся громадянин із повідомленням, що його пограбували в одному із кафе Дніпра. На місці події інспектор поліції безпідставно затримав 19-річного хлопця та доставив у відділок поліції. Хлопець необачно нецензурно висловився на адресу поліцейського, якого це обурило. Після того працівник поліції побив затриманого.

В іншому випадку двоє патрульних з Кривого Рогу побили відвідувачів кафе на минуле Різдво. Опівночі вони зайшли до кафе та заявили відвідувачам, що через карантинні обмеження заклад не може працювати.

Відвідувачі кафе почали сперечатися з патрульними, а ті у відповідь виштовхнули одного із чоловіків із приміщення, одягли на нього кайданки та почали бити.

Потім патрульні побили товариша потерпілого, який вийшов за ними. Коли обидва потерпілих лежали на землі, патрульні застосували проти них сльозогінний газ та склали протоколи про злісну непокору працівникам поліції.

На Київщині потерпілим від незаконних дій поліції став адвокат.

Влітку 2019 року заступник командира взводу та поліцейський полку поліції особливого призначення Київської області зупинили адвоката в Обухові під приводом того, що він може зберігати наркотики.

Адвокат запропонував викликати на місце слідчо-оперативну групу для з’ясування ситуації. Проте поліцейські повалили його, побили та вдягли кайданки.

У чоловіка діагностували струс мозку та численні забої.

Усі вказані особи підозрюються у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснюють Офіс Генерального прокурора, Київська обласна прокуратура, Дніпропетровська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

ДБР