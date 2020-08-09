Премьер Шмыгаль рассказал, как будут работать учебные заведения в условиях пандемии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал об организации работы образовательных учреждений, в частности школ, с началом учебного года, в рамках противоэпидемических мероприятий.

Об этом Шмыгаль рассказал в интервью “Радио Свобода”, передает УНН.

У премьера спросили, как будет организован учебный процесс с 1 сентября. “Потому что совсем скоро август пройдет и надо будет идти в школу. И детям придется учиться в спортзалах или в актовых залах, потому что классы маленькие”, — сказала интервьюер.

“Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, все будут учиться дома, что социализации у детей не будет. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября. Мы уже провели все необходимые мероприятия, совещания. Мы запустили процессы в областях. Председателя ОГА контролируют”, — рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что в тех регионах, где есть “красные” ограничения, конечно, будет введен карантин. “Такой же, который вводится при других эпидемиях. Например, когда эпидемия гриппа или любая другая инфекция, то закрывают школы на 2 недели, дети учатся дома дистанционно, а потом снова идут в школу”, — добавил премьер-министр.