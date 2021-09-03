«ПриватБанк» на пять часов приостановит транзакции, работу банкоматов, терминалов и приложения

Банк будет проводить плановые технические работы.

«ПриватБанк» предупреждает клиентов об ограничениях в работе сервисов и невозможности осуществления операций в ночь на 4 сентября.

Как сообщается на странице банка в Facebook, сегодня ночью с 1:00 до 6:00 будет проводиться оптимизация процессинга.

«Временно не будут работать транзакции по картам, Приват24 для физлиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка. Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а Приват выдержал любые нагрузки», — говорится в сообщении.

Клиентов банка призывают позаботиться о наличных деньгах заблаговременно и извиняются за неудобства. // УНИАН