«ПриватБанк» попередив клієнтів про проблеми зі зняттям готівки та оплатами 7 листопада

У «ПриватБанку» попередили клієнтів про оновлення програмного забезпечення в ніч із суботи, 6 листопада, на неділю, 7 листопада.

«Технологічні роботи з оновлення процесингу пройдуть у ніч на неділю, 7 листопада 2021 року. Як завжди, банк проведе їх у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операції та відпочивають. Ми дуже розраховуємо на ваше розуміння» , — повідомляють у банку.

Так, з 01:00 до 04:30 банк короткочасно призупинить проведення транзакцій за картками, роботу «Приват24» для фізичних осіб та «Приват24» для бізнесу. Також у ході технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи у мережі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-термінальної мережі банку.

«Просимо звернути увагу на цю інформацію та можливі незручності і, відповідно, спланувати відпочинок чи перенести свої безготівкові покупки у торговельній мережі та інтернеті на кілька годин» , — радять у фінансовій установі. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»