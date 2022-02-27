«Приватбанк» оголосив кредитні канікули для бізнесу з 1 березня до 1 червня

Задля підтримки українського бізнесу та підприємців в умовах воєнного стану «Приватбанк» оголосив з 1 березня до 1 червня 2022 року кредитні канікули всім бізнес-клієнтам, за договорами за якими не було прострочення або строк прострочення складає не більше 90 діб.

Про це йдеться в повідомленні «Приватбанку».

Умови кредитних канікул: за продуктами «Кредитний ліміт на рахунок», «Овердрафт» (бланковий), Кредитний ліміт «Підприємницький» обов’язкові платежі (внески, %, комісії) та «обнулення тіла» кредитів переносяться на 1 червня, прострочення не формуватиметься. Єдине виключення – «Кредити під заставу депозитів».

За кредитами «КУБ без застави», «Інвестиційний кредит», «КУБ заставний», «Бізнес іпотека», «Кредит на ОС», «Лізинг», «Відновлювана кредитна лінія», «Агросезон» банк переносить всі платежі («тіло», відсотки та комісії) на 1 червня 2022 року, прострочення не формуватиметься.

Клієнти «Приватбанку» зможуть користуватися «Кредитним лімітом на рахунок», «Овердрафтом» (бланковий), Кредитним лімітом «Підприємницький» в межах суми боргу на 24 лютого 2022 року.

Також «Приватбанк» запроваджує канікули для власників кредитних карток.

Так, із 1 березня всі без винятку кредитні картки переходять на пільгові умови договору, під 0,00001%, та без обов’язкового мінімального платежу. Інформацію про пільгове обслуговування можна переглянути у Приват24.

У НБУ наголосили, що оскільки кредитні канікули діятимуть з 1 березня, то відсотки за лютий ще будуть списані.

Пільгове обслуговування діятиме до 1 червня. Починаючи з цього дня, відсотки нараховуватимуться за стандартною відсотковою ставкою вашої картки.

На період дії кредитних канікул можна вносити кошти на кредитну картку за власним бажанням. // Цензор