Проблема ожиріння в усьому світі набула глобальних масштабів: як з нею борються

Сьогодні ожиріння є однією з найбільших загроз для здоров’я населення в сучасному світі.

Ожиріння вважається захворюванням, яке потребує лікування при якому застосовують різні методи лікування від зміни способу життя до баріатричної (метаболічної) хірургії коли вже не важлива вартість процедур https://bariatr.com.ua/stoimost.html, а є ціль досягти результату.

Глобальна проблема

Фахівці Центру баріатричної хірургії, які займаються лікуванням генетичного ожиріння, наводять кілька ключових фактів, що ілюструють актуальність цієї проблеми.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у 2016 році надмірну вагу мали близько 1,9 мільярда дорослих людей (39% населення світу), з них понад 650 мільйонів страждали від ожиріння.

Кількість людей з ожирінням з 1975 року потроїлася. Ожиріння більше не обмежується окремими країнами чи регіонами – це глобальна епідемія, що зачіпає і розвинені, і країни, що розвиваються.

Згідно з прогнозами ВООЗ, до 2025 року глобальна поширеність ожиріння може зрости до 18% серед чоловіків та понад 21% серед жінок.

Ожиріння у дітей також є серйозною проблемою – у 2020 році майже 40 мільйонів дітей віком до 5 років мали зайву вагу або ожиріння. Економічні витрати, пов’язані з ожирінням, є величезними. За оцінками, глобальні економічні витрати від ожиріння у 2014 році перевищили 2 трильйони доларів.

Епідемія ожиріння зумовлена комбінацією факторів, включаючи нездоровий раціон харчування, малорухливий спосіб життя, генетичні та метаболічні фактори. Вона потребує невідкладних заходів з боку урядів, систем охорони здоров’я та громадян задля поліпшення профілактики та лікування.

Як лікують ожиріння?

Експерти наводять кілька причин, чому важливо лікувати ожиріння:

Ризики для здоров’я.

Ожиріння підвищує ризик розвитку багатьох серйозних захворювань, таких як діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання, деякі види раку, апное уві сні та остеоартрит. Зниження ваги може значно зменшити ці ризики. Погіршення якості життя.

Люди з ожирінням часто страждають від зниженої рухливості, респіраторних проблем, порушень сну, депресії та низької самооцінки, що негативно впливає на якість їхнього життя. Психологічний вплив.

Ожиріння часто супроводжується стигматизацією та дискримінацією, що може мати серйозні психологічні наслідки, такі як тривожність і депресія. Економічні витрати.

Ожиріння пов’язане зі значними економічними витратами для системи охорони здоров’я та суспільства в цілому через лікування пов’язаних із ним захворювань та втрату продуктивності праці.

Лікування ожиріння може включати зміни способу життя (дієта, фізичні вправи), медикаментозну терапію та в деяких випадках баріатричну (метаболічну) хірургію.

Що таке баріатрична хірургія?

Баріатрична хірургія – це галузь хірургії, яка спеціалізується на лікуванні ожиріння за допомогою різних хірургічних втручань. Основною метою баріатричних операцій є допомогти пацієнтам з важким ожирінням досягти значного і стійкого зниження ваги.

Найпоширенішими видами баріатричних операцій є:

Шунтування шлунка (gastric bypass) – під час цієї операції формується невеликий резервуар з частини шлунка, який з’єднується з тонкою кишкою, обминаючи решту шлунка і частину кишечника. Це обмежує кількість їжі, яку можна з’їсти, і знижує всмоктування поживних речовин.

Рукавна резекція шлунка (sleeve gastrectomy) – під час цієї процедури видаляється близько 80% шлунка, залишаючи вузьку трубчасту частину, що значно зменшує об’єм шлунка.

Регульоване шунтування шлунка (gastric banding) – це процедура, під час якої навколо верхньої частини шлунка розміщується регульоване кільце, що обмежує кількість їжі, яку шлунок може прийняти.

Баріатричні операції допомагають пацієнтам з ожирінням не лише схуднути, але й поліпшити загальний стан здоров’я, знизивши ризик розвитку супутніх захворювань, таких як діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання та апное під час сну.

Вибір лікування залежить від ступеня ожиріння, супутніх захворювань та індивідуальних особливостей пацієнта.

Які методи лікування найбільш поширені?

Існує кілька основних методів лікування ожиріння, і вибір залежить від ступеня ожиріння, супутніх захворювань та індивідуальних чинників пацієнта. Ось найбільш поширені методи:

Зміна способу життя – це перша лінія терапії для більшості пацієнтів з надлишковою вагою чи ожирінням. Вона включає зміни в харчуванні (нормокалорійна дієта з дефіцитом калорій) та підвищення фізичної активності. Цей підхід є найбезпечнішим, але його ефективність може бути обмеженою для пацієнтів з важким ступенем ожиріння. Медикаментозна терапія – призначається для пацієнтів з індексом маси тіла (ІМТ) понад 30 або понад 27 за наявності супутніх захворювань. Баріатрична (метаболічна) хірургія – рекомендується пацієнтам з морбідним ожирінням (ІМТ понад 40) або ІМТ понад 35 за наявності супутніх захворювань. Найпоширеніші процедури – шунтування шлунка, рукавна резекція шлунка та встановлення регульованого шлункового бандажу. Хірургія забезпечує найбільш значне та стійке зниження ваги. Ендоскопічні процедури – менш інвазивні альтернативи баріатричній хірургії, такі як встановлення інтрагастральних балонів чи ендоскопічний гастричний бандаж. Вони менш ефективні порівняно з хірургією, але асоційовані з меншими ризиками. Поведінкова терапія – часто застосовується в поєднанні з іншими методами для допомоги пацієнтам змінити свої звички харчування та фізичну активність.

Ефективний підхід зазвичай включає комбінацію методів, адаптованих до індивідуальних потреб пацієнта.