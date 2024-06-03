Проблема ожиріння в усьому світі набула глобальних масштабів: як з нею борються
Сьогодні ожиріння є однією з найбільших загроз для здоров’я населення в сучасному світі.
Ожиріння вважається захворюванням, яке потребує лікування при якому застосовують різні методи лікування від зміни способу життя до баріатричної (метаболічної) хірургії коли вже не важлива вартість процедур https://bariatr.com.ua/stoimost.html, а є ціль досягти результату.
Глобальна проблема
Фахівці Центру баріатричної хірургії, які займаються лікуванням генетичного ожиріння, наводять кілька ключових фактів, що ілюструють актуальність цієї проблеми.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у 2016 році надмірну вагу мали близько 1,9 мільярда дорослих людей (39% населення світу), з них понад 650 мільйонів страждали від ожиріння.
Кількість людей з ожирінням з 1975 року потроїлася. Ожиріння більше не обмежується окремими країнами чи регіонами – це глобальна епідемія, що зачіпає і розвинені, і країни, що розвиваються.
Згідно з прогнозами ВООЗ, до 2025 року глобальна поширеність ожиріння може зрости до 18% серед чоловіків та понад 21% серед жінок.
Ожиріння у дітей також є серйозною проблемою – у 2020 році майже 40 мільйонів дітей віком до 5 років мали зайву вагу або ожиріння. Економічні витрати, пов’язані з ожирінням, є величезними. За оцінками, глобальні економічні витрати від ожиріння у 2014 році перевищили 2 трильйони доларів.
Епідемія ожиріння зумовлена комбінацією факторів, включаючи нездоровий раціон харчування, малорухливий спосіб життя, генетичні та метаболічні фактори. Вона потребує невідкладних заходів з боку урядів, систем охорони здоров’я та громадян задля поліпшення профілактики та лікування.
Як лікують ожиріння?
Експерти наводять кілька причин, чому важливо лікувати ожиріння:
- Ризики для здоров’я.
Ожиріння підвищує ризик розвитку багатьох серйозних захворювань, таких як діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання, деякі види раку, апное уві сні та остеоартрит. Зниження ваги може значно зменшити ці ризики.
- Погіршення якості життя.
Люди з ожирінням часто страждають від зниженої рухливості, респіраторних проблем, порушень сну, депресії та низької самооцінки, що негативно впливає на якість їхнього життя.
- Психологічний вплив.
Ожиріння часто супроводжується стигматизацією та дискримінацією, що може мати серйозні психологічні наслідки, такі як тривожність і депресія.
- Економічні витрати.
Ожиріння пов’язане зі значними економічними витратами для системи охорони здоров’я та суспільства в цілому через лікування пов’язаних із ним захворювань та втрату продуктивності праці.
Лікування ожиріння може включати зміни способу життя (дієта, фізичні вправи), медикаментозну терапію та в деяких випадках баріатричну (метаболічну) хірургію.
Що таке баріатрична хірургія?
Баріатрична хірургія – це галузь хірургії, яка спеціалізується на лікуванні ожиріння за допомогою різних хірургічних втручань. Основною метою баріатричних операцій є допомогти пацієнтам з важким ожирінням досягти значного і стійкого зниження ваги.
Найпоширенішими видами баріатричних операцій є:
- Шунтування шлунка (gastric bypass) – під час цієї операції формується невеликий резервуар з частини шлунка, який з’єднується з тонкою кишкою, обминаючи решту шлунка і частину кишечника. Це обмежує кількість їжі, яку можна з’їсти, і знижує всмоктування поживних речовин.
- Рукавна резекція шлунка (sleeve gastrectomy) – під час цієї процедури видаляється близько 80% шлунка, залишаючи вузьку трубчасту частину, що значно зменшує об’єм шлунка.
- Регульоване шунтування шлунка (gastric banding) – це процедура, під час якої навколо верхньої частини шлунка розміщується регульоване кільце, що обмежує кількість їжі, яку шлунок може прийняти.
Баріатричні операції допомагають пацієнтам з ожирінням не лише схуднути, але й поліпшити загальний стан здоров’я, знизивши ризик розвитку супутніх захворювань, таких як діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання та апное під час сну.
Вибір лікування залежить від ступеня ожиріння, супутніх захворювань та індивідуальних особливостей пацієнта.
Які методи лікування найбільш поширені?
Існує кілька основних методів лікування ожиріння, і вибір залежить від ступеня ожиріння, супутніх захворювань та індивідуальних чинників пацієнта. Ось найбільш поширені методи:
- Зміна способу життя – це перша лінія терапії для більшості пацієнтів з надлишковою вагою чи ожирінням. Вона включає зміни в харчуванні (нормокалорійна дієта з дефіцитом калорій) та підвищення фізичної активності. Цей підхід є найбезпечнішим, але його ефективність може бути обмеженою для пацієнтів з важким ступенем ожиріння.
- Медикаментозна терапія – призначається для пацієнтів з індексом маси тіла (ІМТ) понад 30 або понад 27 за наявності супутніх захворювань.
- Баріатрична (метаболічна) хірургія – рекомендується пацієнтам з морбідним ожирінням (ІМТ понад 40) або ІМТ понад 35 за наявності супутніх захворювань. Найпоширеніші процедури – шунтування шлунка, рукавна резекція шлунка та встановлення регульованого шлункового бандажу. Хірургія забезпечує найбільш значне та стійке зниження ваги.
- Ендоскопічні процедури – менш інвазивні альтернативи баріатричній хірургії, такі як встановлення інтрагастральних балонів чи ендоскопічний гастричний бандаж. Вони менш ефективні порівняно з хірургією, але асоційовані з меншими ризиками.
- Поведінкова терапія – часто застосовується в поєднанні з іншими методами для допомоги пацієнтам змінити свої звички харчування та фізичну активність.
Ефективний підхід зазвичай включає комбінацію методів, адаптованих до індивідуальних потреб пацієнта.Tweet