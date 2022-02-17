Прогноз погоди на вихідні 19-20 лютого: по всій Україні по-весняному тепло

У найближчі суботу та неділю погода потішить плюсовою температурою у всіх регіонах України.

За даними Sinoptik.ua, очікується від +5 °С у північних регіонах та до +12 °С на півдні. Не обійдеться і без опадів, проте вони будуть короткочасними і лише у деяких областях.

Погода в суботу 19 лютого

Нарешті погода на вихідних дозволяє довше погуляти у парках, на набережних та бульварами. В Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській та Івано-Франківській областях повітря прогріється до +10–12 °С, у Львівській, Вінницькій та Чернівецькій — до +8–10 °С. У східних та північних регіонах очікується до +5–7 °С, на решті території країни — до 6–8 °С. Вітер при цьому буде слабким або помірним, не більше 6,5 м/с. Уночі стовпчики термометрів по всій Україні покажуть близько 0 °С.

У західних областях суботнього ранку пройде невеликий дощ, у Київській, Сумській та Чернігівській областях можливий дрібний сніг. Захопіть із собою парасольку або плануйте справи на другу половину дня. В решті регіонів небо майже весь день буде затягнуте хмарами, але дощу чи снігу не передбачається.

Погода в неділю 20 лютого

У неділю у південних регіонах термометри покажуть +9–11 °С, східних, південно-східних та центральних — +6–8 °С. У Сумській, Чернігівській, Волинській та Рівненській областях, а також на Закарпатті температура повітря становитиме +4–6 °С. На заході країни очікується +5–7 °С. Уночі на всій території України буде +4–5 °С, крім західних регіонів, де прогнозується близько 0 °С.

Небо у неділю також буде затягнуте хмарами, сонце показуватиметься лише зрідка. На Закарпатті, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Львівській, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях пройде невеликий дощ.

Погода у понеділок

На початку нового тижня, за даними Sinoptik.ua, мінлива хмарність без опадів утримається майже на всій території України. Лише у західних регіонах пройде дрібний дощ, а в Донецькій, Луганській та Харківській областях можливий дощ зі снігом. Погода на початку тижня кардинально не відрізнятиметься від недільних показників. До +8–11 °С повітря прогріється у південних регіонах, до +3–6 °С — у Луганській, Донецькій, Сумській та Чернігівській областях, до +4–8 °С — на решті території.

Народні прикмети та вірування

За повір’ями, чим прохолодніше 19 лютого (на Вукола), тим теплішим має бути березень. А якщо птахи цього дня зграями збираються на верхівках дерев, найближчим часом прийде довгоочікуване тепло.

На день Луки, 20 лютого, наші пращури пекли пироги з цибулею і дивились на хмари. Якщо вони летіли небом високо і мали синювате забарвлення, очікувалося, що справжнє весняне тепло ось-ось постукає у двері.