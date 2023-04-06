Проходження МСЕК у Києві: основні питання про права та вимоги на встановлення інвалідності

При необхідності проходження Медико-соціальної експертної комісії людина має володіти максимально повною інформацією щодо власних прав та вимог до оформлення необхідних документів.

Інформатор публікує основні питання, які найчастіше постають під час проходження МСЕК. На них відповіла Директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

У якому випадку людина може претендувати на встановлення інвалідності?

Інвалідність людині встановлюється за результатами проведення медико-соціальної експертизи при стійкому порушенні функцій організму, що обумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності особи. Наявність відповідного пакету документів є обов’язковою умовою для проведення експертизи!

Які документи необхідно надати на МСЕК?

Паспорт або ID картка з витягом із Єдиного державного демографічного реєстру;

військовий квиток (копію) або тимчасове посвідчення (для військовозобов’язаних, призовників), медична документація: направлення на МСЕК (форма № 088/о);

план медичної реабілітації, оригінали (виписки з амбулаторної карти форма 025/о, виписки з історії хвороби стаціонарного хворого форма 027/о, результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень, консультативні висновки профільних обласних спеціалістів тощо) та амбулаторну картка хворого;

додаткові документи у разі необхідності підтвердження тієї чи іншої причини інвалідності.

Де отримати направлення на МСЕК?

Медичні документи та направлення на МСЕК готується терапевтом, сімейним лікарем, або вузьким спеціалістом відповідно до профілю захворювання.

Що робити, якщо через воєнні дії немає можливості бути особисто присутнім при комісійному розгляді?

На період дії воєнного стану, МСЕК має право приймати рішення про первинне встановлення інвалідності заочно, на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, куди звернулася людина. Для тих, хто вже має інвалідність, строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після його припинення. Всі виплати та пільги зберігаються до закінчення строку проходження повторного огляду

Якщо на МСЕК не може бути присутня дитина, що досягла повноліття?

Рішення про встановлення інвалідності комісія може приймати заочно на підставі направлення ЛКК.

Що робити, якщо МСЕК затягує терміни прийняття рішення?

Група інвалідності завжди встановлюється датою надходження документів на МСЕК, без залежності від дати розгляду. Часто затримка відбувається на етапі підготовки документів в лікувально-профілактичному закладі. Це не має стосунку до МСЕК. Якщо об’єктивні причини (відмова хворого від дообстеження, нерегулярні відвідування лікаря тощо) відсутні, необхідно звернутися до керівника медзакладу.

Якщо не згоден із рішенням МСЕК?

Оскаржити рішення МСЕК можна протягом одного місяця. Для цього треба звернутися з письмовою заявою до самої комісії або до центральної МСЕК. Якщо ж і повторне рішення не влаштовує – його можна оскаржити у центральній МСЕК МОЗ України. Також рішення комісій усіх рівнів можна оскаржити в суді.

Якщо під час проходження МСЕК вимагають гроші або іншим чином порушують права?

У такому разі необхідно звернутися телефоном на «гарячу лінію» МОЗ: 0 800 60 20 19 та повідомити правоохоронні органи.

«Рішення про наявність підстав для направлення хворого на МСЕК приймає лікарсько-консультативна комісія, базуючись на нормах законодавства про критерії встановлення груп інвалідності. Хворий не може наполягати на спрямуванні документів на МСЕК, спираючись лише на свої суб’єктивні відчуття. Робота медико-соціальної експертної комісії також чітко регламентована чинною нормативною базою. І будь-які зловживання з тієї чи іншої сторони мають миттєво припинятися та вирішуватися відповідно до законодавства», – наголосила Валентина Гінзбург.