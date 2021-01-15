Прокуратура через суд повернула у комунальну власність понад 26 га земель сільськогосподарського призначення на території Рокитнянського району

Рішенням господарського суду Київської області задоволено позов Кагарлицької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Шарківської сільської ради Рокитнянського району до товариства про визнання незаконними та скасування рішень про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки загальною площею понад 26 га вартістю 43 млн. грн.

Встановлено, що державна реєстрація права власності на земельні ділянки проведена за товариством протиправно та за відсутності документів, які надавали законну можливість демржавної реєстрації такого права, оскільки будь-які рішення органу місцевого самоврядування про передачу земель комунальної власності у приватну власність, не приймались.

Крім того, місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт відносно державного реєстратора, який вчинив вказані вище незаконні дії.

Пресслужба Київської обласної прокуратури