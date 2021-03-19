Прокуратура через суд скасувала рішення про надання в оренду землі на столичному Трухановому острові

За апеляційною скаргою Київської міської прокуратури скасовано незаконне рішення Київської міської ради про надання в оренду приватній структурі більше ніж півгектара земель водного фонду, рекреаційного та історико-культурного призначення вартістю понад 14 млн грн на Трухановому острові.

Так, установлено, що рішенням Київради від 07.02.2019 передано приватному суб’єкту господарювання в оренду на 5 років земельну ділянку площею 0,5 га на Парковій Дорозі для експлуатації та обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу площею понад 80 кв. м без проведення земельного аукціону та за відсутності висновків обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації.

Крім того, надана в оренду товариству земельна ділянка у 62 рази перевищує площу нерухомого майна, яке на ній знаходиться, що суперечить чинному земельному законодавству, оскільки право користування на земельну ділянку вільну від забудови, товариство могло набути виключно на конкурентних засадах.

Також, встановлено, що на вказаній земельній ділянці знаходиться будинок літнього типу, а не спортивно-оздоровчий комплекс для обслуговування якого товариству надана земельна ділянка. Вказане свідчить, що рішенням Київської міської ради у порушення земельного законодавства земельну ділянку надано для нового будівництва поза конкурсом.

Внаслідок вказаних порушень бюджет міста недоотримав значну суму коштів, які територіальна громада міста Києва могла б отримати від продажу права оренди земельної ділянки на земельних торгах.

З урахуванням вказаних обставин Північний апеляційний господарський суд погодився з доводами прокурора про порушення відповідачами майнових прав територіальної громади міста Києва та скасував незаконне рішення Київради, а договір оренди землі, укладений між Київською міською радою та суб’єктом господарювання, визнав недійсним.

Київська міська прокуратура