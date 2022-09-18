Прокуратура Черкащини в суді домоглася скасування права власності на незаконне будівництво, зведене на березі Дніпра

Касаційним цивільним судом за результатами перегляду справи за заявою громадянина, який незаконно набув права власності на будинок відпочинку, залишено без змін рішення Черкаського апеляційного суду про задоволення документу реагування Черкаської обласної прокуратури та скасування права власності особи на незаконне будівництво, зведене в прибережній захисній смузі на березі Кременчуцького водосховища річки Дніпро, яка є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.

Незважаючи на той факт, що земельна ділянка, на якій зведено будинок для відпочинку, фізичній особі у користування не відводилася і жодних документів, які дають право виконувати будівельні роботи не надавалися, особа через суд визнала за собою право власності на двоповерховий будинок для відпочинку площею майже 70 м2, вартістю 240 тис. грн, побудований на території, яка входить до цілісного майнового комплексу «База відпочинку вчителів».

Оскільки земельна ділянка, на якій розміщений об’єкт нерухомості перебуває з 1995 року у постійному користуванні департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, Черкаською обласною прокуратурою та Асоціацією керівників шкіл м. Черкаси вказане рішення суду оскаржено в апеляційному порядку.

Судом апеляційної інстанції підтримано правову позицію прокурора та скасовано незаконне рішення суду першої інстанції. У задоволенні позову про визнання права власності за громадянином на будинок для відпочинку відмовлено.

Не погоджуючись із прийнятим рішенням громадянин намагався довести у касаційному суді законність набуття ним права власності на маленький, як на його думку, будиночок відпочинку, розташований на землях рекреаційного призначення. Однак з метою спростування доводів обласною прокуратурою було подано обґрунтований відзив, з висновками якого погодився Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду та залишив постанову суду апеляційної інстанції без змін.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури